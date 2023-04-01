Emin Çölaşan, bu defa haddini fazlasıyla aştı! Erdoğan'a çirkin benzetme

Sözcü gazetesinin Tayyip Erdoğan takıntılı yazarı Emin Çölaşan, yine haddini aştı. Erdoğan'la ilgili "İmam öksürürse cemaat tükürürmüş" gibi seviyesiz ifadeler kullanan Çölaşan, küstahlıkta zirve yaptığı yazısında özetle şunları kaydetti:

"Sevgili okurlarım, burada ister istemez sık sık değinmek durumunda kaldığım bir gerçek var.

AKP iktidarı seçimleri yitirmekten korkuyor.

Seçim yaklaştıkça iktidarı içine çeken girdap ve panik artıyor.

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Bu tanımlarda herhangi bir abartı yok. Gerçek tablo böyle.

Siz bakmayın Recep Tayyip'in sözlerine, hakaretlerine, tehditlerine…

O zaten yorgun.

21 yıllık kesintisiz iktidar sürecinin ağırlığı omuzlarına çöktü.

Bu durum onun bütün bedenini ve ruhsal yapısını olumsuz yönde etkiledi.

‘Tek adam' olarak tanımladıkları cumhurbaşkanının bu durumlara düşmüş olması kendisi açısından olmasa bile Türkiye Cumhuriyeti açısından hem son derece üzücü ve hem de tehlikelidir.

★★★

Ortalıkta bütün yetkilerle donanmış, yargı dahil bütün devlet mekanizmasını ele geçirmiş bir Cumhurbaşkanı var.

Kuvvetler ayrılığı ilkesini rafa kaldıralı çok oldu.

Yasama, yürütme ve yargı onun ağzından çıkacak sözlere bakıyor.

Cumhurbaşkanı ise bizim iyi bir tanıdık!

İşi gücü sert çıkmak, ona buna posta koymak ve otoritesini bu yolla, korkutarak sağlamak!

★★★

Partisini bırakın bir yana, kendisine gelen eleştirileri içine sindirmek gibi bir ‘devlet adamlığı' kavramından kesinlikle yoksun.

Sürekli kızgın.

Amacı kendinden yana olmayanlarla sürekli kavga çıkarmak.

Varsa yoksa kendisi!

Hakaretler ve tehditler savuruyor.

Herkesi bıktırdı artık.

(...) İmam öksürürse cemaat tükürürmüş!

(...) Memleketteki gergin ortamı yumuşatmak en başta ‘tarafsız (!) Cumhurbaşkanı'nın' görevidir de, beyefendi acaba nerelerde!"