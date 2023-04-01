  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

PKK yazdı, HDP okudu Zillet de yuttu

Bay Kemal bir çivi bile çakamaz

Seccadeye ayakkabılarıyla basıp poz veren Kılıçdaroğlu'na Halil Konakcı'dan sert tepki

Kanun Teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu! İşte Türkiye Katılım Finans Kuruluşları Birliği ile ilgili tüm detaylar

EYT'liler için ilk maaş ödemesi ne zaman? Bakan Bilgin canlı yayında açıkladı

Bayraktar AKINCI'dan süpersonik güdümlü füze testi! Selçuk Bayraktar paylaştı sosyal medya yıkıldı

Terör destekçisi ABD'den Çin'e garip suçlama

Erdoğan o büyükelçileri merkeze çekti!

FETÖ’cülerden yeni yalan! Emine Erdoğan'ın Central Park ziyaretini alışveriş gibi gösterdiler

Böyle iftira görülmedi. CHP'nin yayın organı Tele1'de skandal sözler: "Selçuk Bayraktar Mühendisleri öldürdü projelerini çalıp İHA-SİHA yaptı"
Medya Emin Çölaşan, bu defa haddini fazlasıyla aştı! Erdoğan'a çirkin benzetme
Medya

Emin Çölaşan, bu defa haddini fazlasıyla aştı! Erdoğan'a çirkin benzetme

Yeniakit Publisher
2023-04-01 13:42:00 -
Emin Çölaşan, bu defa haddini fazlasıyla aştı! Erdoğan'a çirkin benzetme

Sözcü gazetesinin Tayyip Erdoğan takıntılı yazarı Emin Çölaşan, yine haddini aştı.

Sözcü gazetesinin Tayyip Erdoğan takıntılı yazarı Emin Çölaşan, yine haddini aştı. Erdoğan'la ilgili "İmam öksürürse cemaat tükürürmüş" gibi seviyesiz ifadeler kullanan Çölaşan, küstahlıkta zirve yaptığı yazısında özetle şunları kaydetti: 

"Sevgili okurlarım, burada ister istemez sık sık değinmek durumunda kaldığım bir gerçek var.

AKP iktidarı seçimleri yitirmekten korkuyor.

Seçim yaklaştıkça iktidarı içine çeken girdap ve panik artıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu tanımlarda herhangi bir abartı yok. Gerçek tablo böyle.

Siz bakmayın Recep Tayyip'in sözlerine, hakaretlerine, tehditlerine…

O zaten yorgun.

21 yıllık kesintisiz iktidar sürecinin ağırlığı omuzlarına çöktü.

Bu durum onun bütün bedenini ve ruhsal yapısını olumsuz yönde etkiledi.

‘Tek adam' olarak tanımladıkları cumhurbaşkanının bu durumlara düşmüş olması kendisi açısından olmasa bile Türkiye Cumhuriyeti açısından hem son derece üzücü ve hem de tehlikelidir.

★★★

Ortalıkta bütün yetkilerle donanmış, yargı dahil bütün devlet mekanizmasını ele geçirmiş bir Cumhurbaşkanı var.

Kuvvetler ayrılığı ilkesini rafa kaldıralı çok oldu.

Yasama, yürütme ve yargı onun ağzından çıkacak sözlere bakıyor.

Cumhurbaşkanı ise bizim iyi bir tanıdık!

İşi gücü sert çıkmak, ona buna posta koymak ve otoritesini bu yolla, korkutarak sağlamak!

★★★

Partisini bırakın bir yana, kendisine gelen eleştirileri içine sindirmek gibi bir ‘devlet adamlığı' kavramından kesinlikle yoksun.

Sürekli kızgın.

Amacı kendinden yana olmayanlarla sürekli kavga çıkarmak.

Varsa yoksa kendisi!

Hakaretler ve tehditler savuruyor.

Herkesi bıktırdı artık.

(...) İmam öksürürse cemaat tükürürmüş!

(...) Memleketteki gergin ortamı yumuşatmak en başta ‘tarafsız (!) Cumhurbaşkanı'nın' görevidir de, beyefendi acaba nerelerde!"

 

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23