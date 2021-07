Emin adımlarla ilerliyor! Türk Telekom yatırımlarını artırıyor

Yeni Akit Ekonomi

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, yeni yatırımları ve projeleri hakkında bilgi verdi. Önal, yatırım tutarlarının 2018’de 4.1 milyar lira, 2019’da 4.9 milyar lira, 2020’de 6.7 milyar lira olduğuna işaret ederek, “2021’de bu rakamı yüzde 20 artıp 8 milyar lirayı bulacağını öngörüyoruz” dedi.

Çalışmalar devam ediyor

Önal, yatırımlarıyla fiber ağlarını genişlettiklerini kaydetti. Önal, “İlk çeyrek itibarıyla fiber ağımız 336 bin kilometre. Fiber abone adedimiz de 7.3 milyon. Toplam abone adedimiz ise 50.6 milyon” diye konuştu. Önal, “Fiber erişebilir hane oranımız yüzde 53- 54 olup İkinci çeyrekte daha da artacak” şeklinde konuştu.

Hedef büyük

Türk Telekom’un ortalama hız verebilirlik kapasitesinin 5152 Mbit olduğunu aktaran Önal, şunları söyledi: “Müşterinin tercihi ise 23.4 Mbit. 2021 Ocak ayında hız 41 idi, şu anda da 51 Mbit. Şükür ki 3 senedir çok önemli adımlar atıyoruz, her yere yüzde 99 fiberle gidiyoruz. Sene sonunda hız 60 Mbit seviyesine gelecek. Ödevlerimizi yapıyoruz, görevlerimizi ifa ediyoruz. Paketlerin hızlarını arttırıyoruz. Yeni abonelerimize 16 Mbit altında paket sunmuyoruz. Abonelerimizden olumlu dönüşler de alıyoruz.”

Penetrasyon yüzde 69

Avrupa Birliği’nin (AB) internet penetrasyonunun yüzde 70’i aştığını hatırlatan Önal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’de de bu oran gitgide artıyor. 2020 sonunda yüzde 69’u yakaladık. Türk Telekom’un 2.5 yılı internet hane penetrasyonunu, 1.5 yılı ise hızı arttırma çalışmalarıyla geçti. İkisini aynı anda yürütüyoruz. İnşallah, 2021 bittiğinde AB ülkelerini yakalamış olacağız. 2022 sonunda hedefimiz sabit internet penetrasyonunu yüzde 75’e taşımak.”

İşte nedenler

Türkiye’nin düşük hız internet kategorisinde değerlendirilmesinin nedenlerini de sıralayan Önal, “Ülkemizde insan yaşayan hane sayısı 23-24 milyon. OECD verilerine göre ise içinde insan yaşamayan birtakım binalar da konut veya hane olarak sayılıyor. Toplam hane sayımız 34 milyon. 34 milyon üzerinden baktığınızda Türkiye’nin hızı düşük çıkıyor. Gerçek haneler ele alındığında da bu rakam 60’a ulaşıyor” ifadelerini kullandı. Önal, 5G’nin pek çok yatırıma kapı aralayacağına da dikkat çekti. Önal, “5G, hem üretkenliği hem sürdürülebilirliği hem de refahı arttırarak sosyoekonomik dönüşümleri güçlendirmede önemli rol oynayacak. Şirket olarak bu gerçeği görüyor, Türkiye’yi fiberleştirip 5G’ye hazır hale getiriyoruz. 5G yatırımlarımızı hızlandırıyoruz, hızlandıracağız. 5G yolculuğunda Türkiye’yi öncü yapacağız” sözü verdi.

Güçlü bir oyuncuyuz

Ayrıca Türkiye’nin teknolojide dışa bağımlılığının azaldığını vurgulayan Önal, şu yorumları paylaştı: “Ülkemiz, vatandaşının yaşam kalitesini arttıran her türlü hizmeti sunarken dünyada güçlü bir oyuncu olarak yerini sağlamlaştırıyor. Ülkemizin sahip olduğu dijital varlıkların kurucusu ve geliştiricisi olarak önceliğimiz teknoloji şirketi olmanın ötesinde bulunduğumuz her alanda dokunduğumuz herkesi değerli hissettirmek. Yüksek teknoloji alanındaki birikimimiz ve toplumsal sorumluluk bilincimizle milli teknoloji dönüşümünün her adımında var olmayı sürdürecek ve Türkiye ekonomisi için itici güç olmaya devam edeceğiz.”

Yerlileşme hamleleri peş peşe

Türk Telekom olarak siber saldırılarına karşı güvenlik hizmetleri sunduklarını da anlatan CEO Ümit Önal, şu açıklamalarda bulundu: “2021 stratejilerimizden birini de milli ekosisteme destek vererek ülkemizin donanım, yazılım, lisans gibi ithalat kalemlerini azaltıp Siber Vatan kapsamında yerli ürün ve servis portföyümüzle kurumsal müşterilerimize hizmet vermek olarak belirledik. Bu çerçevede yerli ürünler ortaya koyuyor, ülkemizin yetkin üreticileriyle iş geliştirme faaliyetleri yürütüyoruz. Şu ana kadar 11 adet ürünün kısmi yerlileştirilmesini yaptık.”