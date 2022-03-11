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Medya Emilio Delgado kimdir neden öldü?
Medya

Emilio Delgado kimdir neden öldü?

80'li, 90'lı yıllarda Türkiye'de Susam Sokağı ismiyle yayımlanan çocuk programında tamirci Luis karakterini oynayan Emilio Delgado 81 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Emilio Delgado hastalığı neydi?

Yeniakit Publisher
2022-03-11 14:02:00 -
Emilio Delgado kimdir neden öldü?

Türkiye'de Susam Sokağı isimiyle yayımlanan çocuk programında tamirci Luis ustayı oynayan Emilio Delgado yaşamını yitirdi. Peki, Emilio Delgado kimdir?

Emilio Delgado kimdir neden öldü?

Eşi Carol Delgado, 45 yıl boyunca dizide rol alan Emilio Delgado'nun, omurilik tümörü nedeniyle New York'taki evlerinde öldüğünü söyledi. Susam Sokağı'nın üreticisi Sesame Workshop'tan yapılan açıklamada, Delgado'nun, bir TV dizisinde en uzun süre devam eden rolü canlandırdığı belirtilerek "Yeteneklerini bizimle ve dünyayla paylaştığı için kendisine çok minnettarız." ifadesi kullanıldı.

"Susam Sokağı"yla ünlenen Delgado, 1971'de üçüncü sezonda dizinin kadrosuna katıldı.

Delgado'ya 2020'nin sonlarında "birden fazla omurilik tümörü" teşhisi konulmuştu.

1940 yılında Kaliforniya'da doğan Delgado, Susam Sokağı dışında PBS'te Song of the Race dizisinde de oynadı. Broadway'de çeşitli tiyatrolarda çalıştı. Susam Sokağı'ndan ayrıldıktan sonra The Lou Grant Show, Hawaii 5-0, Police Story ve Quincy gibi yapımlarda boy gösterdi.

 

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