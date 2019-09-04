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Emet’te toplu sünnet töreni

Kütahya’nın Emet ilçesinde düzenlenen toplu sünnet ve kulak delme töreninde 29 çocuk sünnet ettirildi ve 9 kız çocuğunun kulak delme merasimi yapıldı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 12:18
Emet’te toplu sünnet töreni

Kütahya’nın Emet ilçesinde düzenlenen toplu sünnet ve kulak delme töreninde 29 çocuk sünnet ettirildi ve 9 kız çocuğunun kulak delme merasimi yapıldı.


Emet belediyesince geleneksel hale getirilen toplu sünnet ve kulak delme etkinliği kapsamında 29 çocuk sünnet ettirilirken 9 kız çocuğunun kulakları Emet termal otelde sağlık ekiplerincedelinip ilk küpeleri takıldı.


Daha sonra Emet Termal Resort Otel Anfi Tiyatroda sünnet olan ve kulakları delinen kız çocukları için program düzenlendi.


Düzenlenen programa Kütahya Milletvekilleri Ahmet Erbaş, Ceyda Çetin Erenler, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, kurum amirleri, sünnet olan ve kulakları delinen çocukların aileleri ve vatandaşlar katıldı.


Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen program sonundaEmet Belediyesi tarafından temin edilen çeşitli hediyeler, protokol tarafından sünnet çocuklarına ve kulak deldiren kız çocuklarına verildi. (YD-EFE)

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 12:18
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