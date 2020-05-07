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Aktüel

Emet’te define avcıları suçüstü yakalandı: 3 gözaltı

Kütahya’nın Emet ilçesinde jandarma ekipleri metal dedektörü kullanarak define arayan 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 20:40:58 -
Emet’te define avcıları suçüstü yakalandı: 3 gözaltı

Kütahya’nın Emet ilçesinde jandarma ekipleri metal dedektörü kullanarak define arayan 3 kişiyi suçüstü yakaladı.



Olay, Emet ilçesine bağlı Çerte köyü Başpınar mevkiinde meydana geldi. Emet Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, devriye görevi sırasında bölgede bir arazide dedektör ile arama yapıp kazıldığını gördü. Jandarma ekipleri hemen harekete geçerek F.Ş., H.Ç. ve E.A. isimli şahısları suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler ile birlikte 1 metal arama dedektörü ele geçirilirken, şahısların üzerinde yapılan aramada, tarihi eser olarak değerlendirilen 8 adet sikke, 1 adet üzeri Osmanlıca yazılı metal mühür, 2 adet metal yüzük ve 1 adet metal obje ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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