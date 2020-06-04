Emet Belediyesi’nden berber ve kuaförlere ultraviyole sterilize makinaları

Kütahya’nın Emet Belediyesi tarafından ilçedeki tüm berber, kuaför ve kahvehanelere kiralama yöntemi ile sterilize makineleri dağıtımına başlandığı bildirildi.

Salgın hastalık ve hastalıklar mücadele adına etkin bir çalışma başlatan Emet belediyesi, bu kapsamda temin ettiği berber ve kuaförler sterilize makinalarının esnaflara dağıtımına başladı.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Uyanık, Emet Esnaf Odası Başkanı Abdullah Ünal, AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner ile ilçedeki bayan kuaförlere Ultraviyole ışıklı, sterilize makinelerini dağıttı. İlçede faaliyet gösteren berberlere de dağıtılacak sterilize makineleri ile berber ve kuaförlerde kullanılan alet ve araçlarının sürekli dezenfekte edilmesi sağlanacağı açıklandı. Emet belediye meclisinde alınan karar ile berber ve kuaför işletmelerinden faaliyetleri süresince aylık 5 TL kira bedeli alınacak.

Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele sürecin başından beri etkin bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ’’Dünyamızı ve ülkemizi etkisi altına alan pandemi salgınında ülkemiz normalleşme sürecine girerken, Emet belediyesi olarak halkımızın sağlığı için yeni tedbirler alma adına projeler geliştirdik. Bu kapsamda halkımızın aynı malzemeler ile ortak kullanım hizmeti aldığı işletmelere yönelik bir dizi çalışma yaptık. Projemizin ilk etabından berber ve kuaförlerimiz için ultraviyole ışıklı sterilize makineleri alarak dağıtımlarına başladık. İkinci aşamada ise kahveci,park ve kafe işletmeleri için yine ultraviyole ışıklı bardak yıkama makineleri temin ederek esnaflarımıza dağıtacağız. Kiralama yöntemi ile verilecek makinelerimiz ile sadece pandemi salgın döneminde değil, her zaman hijyen ve halkımızın sağlığının korunması adına etkin kullanım hedefliyoruz’’ diye konuştu.