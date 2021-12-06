Emel Yıldırım kimdir? Emel Yıldırım hastalığı neydi?
Emel Yıldırım öldü mü? Emel Yıldırım kaç yaşında? Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Emel Yıldırım öldüğü açıklandı. Peki Emel Yıldırım kimdir? Emel Yıldırım neden öldü?
Gazeteci ve aynı zamada Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) genel başkan yardımcılığı görevi de yapan Emel Yıldırım (62) Ankara'daki evinde hayatını kaybetti. Emel Yıldırım'ın vefat haberinin ardından gazeteci meslektaşları ve CHP'lilerden çok sayıda taziye mesajı geldi. Emel Yıldırım yarın Ankara'da kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Emel Yıldırım kimdir?
Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun olan Yıldırım gazeteciliğe Anadolu Ajansı'nda başladı. Ardından televizyon kanallarında çalıştı. 2007 yılından sonra siyasete atıldı. CHP'de parti meclisi üyesi oldu, genel başkan yardımcılığı yaptı.