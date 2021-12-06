  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Biyografi Emel Yıldırım kimdir? Emel Yıldırım hastalığı neydi?
Biyografi

Emel Yıldırım kimdir? Emel Yıldırım hastalığı neydi?

Emel Yıldırım öldü mü? Emel Yıldırım kaç yaşında? Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Emel Yıldırım öldüğü açıklandı. Peki Emel Yıldırım kimdir? Emel Yıldırım neden öldü?

Yeniakit Publisher
2021-12-06 15:38:00 - 2021-12-06 15:38:52
Emel Yıldırım kimdir? Emel Yıldırım hastalığı neydi?

Gazeteci ve aynı zamada Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) genel başkan yardımcılığı görevi de yapan Emel Yıldırım (62) Ankara'daki evinde hayatını kaybetti. Emel Yıldırım'ın vefat haberinin ardından gazeteci meslektaşları ve CHP'lilerden çok sayıda taziye mesajı geldi. Emel Yıldırım yarın Ankara'da kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Emel Yıldırım kimdir?

Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun olan Yıldırım gazeteciliğe Anadolu Ajansı'nda başladı. Ardından televizyon kanallarında çalıştı. 2007 yılından sonra siyasete atıldı. CHP'de parti meclisi üyesi oldu, genel başkan yardımcılığı yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyaca ünlü milyarder altın tahminini duyurdu: Uzak duracağınız bir şey var
Ekonomi

Dünyaca ünlü milyarder altın tahminini duyurdu: Uzak duracağınız bir şey var

Amerikalı ünlü milyarder yatırımcı Ray Dalio, yatırımcıları nakite fazla güvenmemeleri konusunda uyararak altın için üstü kapalı yatırım mes..
Dolar, bir yıl içinde o seviyeye ulaşacak
Ekonomi

Dolar, bir yıl içinde o seviyeye ulaşacak

Ekonomist Evren Devrim Zelyut, doların 12 ay içinde 16.99 lira olacağını iddia etti.

CHP/HDP/PKK ortak mitingine tepki yağdı
Gündem

CHP/HDP/PKK ortak mitingine tepki yağdı

TÜİK binasına baskın verir gibi gidip kapısına dayanan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Mersin’de yaptığı utanmazlık pes dedirtti...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay