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Emek’te ilgiyle karşılanan Mustafa Dündar muhalefete yüklendi

Cumhur İttifakı Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar, Emek Mahallesi’ndeki seçim irtibat bürosu açılışında muhalefete yüklendi.

13 Mart 2019 Çarşamba 11:11
Emek’te ilgiyle karşılanan Mustafa Dündar muhalefete yüklendi

Cumhur İttifakı Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar, Emek Mahallesi’ndeki seçim irtibat bürosu açılışında muhalefete yüklendi. Dündar, Osmangazi’de her açılışın miting havasında geçtiğini ifade ederek, “CHP’liler sahaya inemediği için Bursa’da salonlarda toplantı yapıyorlar. Gelip buradaki kalabalığı, coşkuyu görsünler. Bizim seçim irtibat bürosu açılışlarımız bile onların mitinglerinden da kalabalık, daha coşkulu” dedi.

 

Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar, Emek Mahallesi’nde seçim irtibat bürosu açılışını gerçekleştirdi. Büyük bir coşku ile gerçekleştirilen açılış öncesinde Emekliler, Dündar’ı meşaleler yakarak karşıladı. ‘En büyük başkan bizim başkan. Emek, seninle gurur duyuyor. Dik dur eğilme, Emek seninle’ tezahüratları yapan vatandaşlar, Dündar’a yoğun sevgi gösterilerinde bulundu. AK Parti Bursa Milletvekilleri Osman Mesten ve Müfit Aydın’ın da katıldığı seçim irtibat bürosu açılışında Emeklilere seslenen Dündar, “Diğer partiler gelip buradaki kalabalığa baksınlar. Seçim irtibat bürosu açılışı bu, miting değil. Kemal Kılıçdaroğlu, miting yapamıyor. Sahaya inemediği için Bursa’ya geldiğinde salonda toplantı yaptı. Buradaki coşkuyu, sevgiyi ve desteği CHP’liler görsün. CHP’nin adayları görsün. Millet ittifakı görsün. Cumhur İttifakı’nın gücünü görsünler. Ne kadar sevildiğini görsünler. Allah razı olsun sizlerden” dedi.

 

“Çalmadık, çaldırmadık, yemedik yedirmedik"

 

Millet İttifakı’nın hiçbir yerde coşkusunun olmadığını hatta kendilerinin dahi olmadığını ifade eden Dündar, “Genel başkanları geldiğinde dahi salondan dışarı çıkamıyorlar. Bizlerin yapmış olduğu tüm açılışlar adeta miting havasında geçiyor. Osmangazi’nin 136 mahallesindeki 8830 cadde ve sokakta geziyoruz. Sizlerle birlikte oluyoruz. Sadece seçim sürecinde gezmiyoruz. 2009 yılından bu yana her günümüz bir mahallemizde geçti. Vatandaşlarımızdan güç ve fikir aldık. Sizlerin dertleri bizim derdimiz oldu. Sizlerin sevinci bizim sevincimiz oldu. Bu aşk ve şevkle vatandaşlarımıza hizmeti götürdük. Sizler bize, belediyenize ve şehrinize sahip çıktınız. Bizler de sizlerin verdiği vergilerin bir kuruşunu dahi çarçur etmedik ve sizlere hizmet olarak harcadık. Yemedik, yedirmedik. Çalmadık, çaldırmadık. Hizmetlerimizi sizlerle buluşturduk” diye konuştu.

 

"Halkımızın desteği ile hizmetlerde uçuyoruz"

 

Dündar, vatandaşın vergilerinin tek kuruşunu dahi çarçur etmeden hizmet olarak yine vatandaşa sunduklarını belirten Dündar, “Emek’teki hizmetleri saymakla bitiremeyiz. Geçtiğimiz hafta Emek’te yapımı tamamlanan Emek Sosyal Gelişim Merkezi’ni Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun katıldığı tören ile hizmete açtık. Hafta sonunda da Alparslan Türkeş Bulvarı’nın açılışını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman’ın katılımıyla gerçekleştirdik. Bu bizim gücümüzü gösteriyor. Şubat ayından bu yana 10 tane yatırımımızın açılışını yaptık. Bizde laf yok, iş var. Bu hizmetler, sizlerin vergilerinizi heba etmeden sizler için harcamamızın en güzel örneği. Bu bir berekettir. Sadece Osmangazi’ye değil, Bursa’ya değil, Türkiye’ye değil, dünyaya hizmet ediyoruz. Başkan uçtu diyor olabilirsiniz. Evet, biz halkımızın desteği ile hizmetlerde uçuyoruz” dedi.

 

"Reklam değil iş yapıyoruz"

 

Reklam değil, iş yaptıklarını dile getiren Dündar, “Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin açılışını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Orada tüm dünyaya Fetih Müzesi’ni, Osmangazi’yi ve bizleri anlattı. Bundan daha güzel reklam olmaz. Başkaları parayla dahi, böyle bir reklam yapamaz. Bizler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile en güzel reklamı yaptık. İşte bu Osmangazi Belediyesi’nin, atalarımız Osman Gazi, Orhan Gazi, 1. Murad, Emir Sultan ve Somuncu Baba’dan aldığı güçtür. Bizler bu sorumluluk ile işlerimizi yapıyoruz. Bu sorumluluk çerçevesinde sizlere hizmet getiriyoruz. Çok şükür 10 yıldır yaptığımız hizmetler ile bugün dimdik sizlerin karşınızdayız. Alnımız ak, başımız dik” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 11:11
  1. Bursa
  2. Aydın
  3. doğa

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