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Emekliyi sevindiren gelişme! 498 TL 9 gün sonra hesaplarda olacak

9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisine yapılan 104,08 lira ile 498,51 lira arasında zam, 9 gün sonra hesaplara yatırılacak.

08 Ocak 2019 Salı 17:09
Emekliyi sevindiren gelişme! 498 TL 9 gün sonra hesaplarda olacak

Emeklilerin geliri bu ay artıyor. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı 2018'in ikinci 6 aylık döneminin enflasyon oranı olan yüzde 10,19 zamlanırken; bu artış gelirleri 104,08 lira ile 498,51 lira arasında yükseltecek.

Nasıl etkileyecek?

En düşük emekli aylığı Aralık'ta bin 21 lira 40 kuruş seviyesinde bulunuyordu. Bu maaş, yüzde 10,19 zam ile birlikte bin 125 lira 48 kuruşa ulaşacak. En yüksek emekli aylığı ise Aralık'taki 4 bin 892 lira 19 kuruş seviyesinden 498,51 lira artacak. Böylece en yüksek aylık 5 bin 390 lira 70 kuruşa çıkacak.

17'sinde başlıyor

Emeklilerin zamlı maaşları bu ayın içerisinde hesaplarına yatırılacak. SSK emeklileri ayın 17'si ile 26'sı arasında tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen tarihlerde, Bağ- Kur emeklileri de ayın 25'i ile 28'i arasında yeni maaşlarına kavuşacak. Emekliler bu yıl bir kez daha zam, 2 bin lira da bayram ikramiyesi alacak.

Temmuz'da ikinci zam

Ocak zamları yüzde 10,19 olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri yeni maaşlarını almaya hazırlanıyor. Emekliler, Temmuz'da da ikinci zamlarını alacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 17:09
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  4. Bağ Kur
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  7. SSK ve Bağ-Kur emeklileri

YORUM YAZ

  • Mert K.Mert K.3 dk önce
    Bunun neyi sevindirici gelişme milleti saf mı sanıyorsunuz? Ne zammı ortada zam falan yok. Enflasyon zaten %20 sen emekliye 6 aylık %10 ikinci 6 aylık %10 veriyorsun eee zaten maaş kendini koruyor ortada zam falan yok, milleti kandırmayın. Yok bir de enflasyon farkını vermeyecek miydi? Buna mı sevinecek millet?
  • kartallar kartallar 7 dk önce
    neden en yüksek verilecek zammı yazıyorsunuz sanki herkese o kadar yüksek zam verilecekmiş gibi.
  • VolkanVolkan10 dk önce
    .. "Emekliyi sevindiren gelişme! 498 TL 9 gün sonra hesaplarda olacak" bu ne demek bu başlığı okuyan insanlar da tüm emeklilere bu para yatacak zanneder
  • sevilsevil11 dk önce
    emeklilerin durumu hiç de iç açıcı değil 2000 sonrası emeklilere haklarının verilmesi lazım 2000 öncesi emeklilerin maaşı 1800 den başlarken 2000 sonrası emekli olanların maaşı 1000 lirayı zor buldu emekli sistemini kim değiştirdiyse Allahından bulsun
  • ArtunUluğArtunUluğ12 dk önce
    2000 sonrası emeklilerin intibakı ne zaman yapılacak.

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