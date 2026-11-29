Emekliye zam gündemde, asgari ücret ile beraber zam gelecek olan emekli maaşları enflasyonu körükleyecek, çok kısa bir sürede eriyip gidecek. Bu ateşe benzin dökmektir. Bu sorun bu şekilde çözülmez, üstelik var olan sorunu büyütür. Geçmişte örneklerini yaşadık, bundan farklı bir sonuç beklemek hayaldir.

• Enflasyon bu ülkede en düşük dönemini, 1980 yılından bu yana, paradan 6 sıfır atıldığı dönemde gördü. 2005 yılında en düşük, iki haneli rakamlar altında çok düşük yükselişlerle devam etti, ta ki darbeye kadar, sıfır atılan rakamların etkisini kaybetmesiyle darbeden sonra azdı. BU İŞLEM İNDİRİM MODELİDİR VE ETKİSİ TARİHTE BELLİ/KAYITLIDIR.

• Emekli maaş zamları piyasadaki ürünlerin üretimine herhangi bir etki söz konusu olmadığından, fiyat artışına neden olmaması gerekirken maalesef piyasada zamlara neden olmakta. Aslında emekli maaş zammı ve asgari ücret zammı farklı dönemlere çekilmeli.

• Her yıl yapılan zamların enflasyonu azdırdığı gibi, maaşların eridiğide Geçmişte apaçık görülmektedir. Şimdi çok zam yapıp, daha güzel bir sonuç beklemek vakit kaybıdır.

• DEVLET, bu yıl yapılacak zam oranını tahminen %30 civarı konuşuluyor. Bu oranı indirim diye uygulasa. Emeklilerin bütün harcamaları %30 indirim şeklinde yapılsa! Bütün emekliler maaşını banka hesabından alıyor, bu hesaptan yapılan bütün ödemelere %30 indirimi uygulandığında enflasyonu azdıran değil, düşüren etkisi görülecektir. Kira, ekmek, alışveriş, kısacası her alışverişte %30 indirim. İşletmeler bu indirimi ay ay beyan edip vergilerinden düşmek suretiyle devletten tahsil edecekler. Bu şekilde vergi kayıt ve beyanda da bir artış yaşanacaktır. Emekli sayısı yüksek olan bir ülkede bunun birçok faydası görülecektir. Emekli banka kartı ile alışveriş/ticareti artacak, bütün harcamaları kayıt içi olacaktır.

• Durumu iyi olan emekliler de ayrıca cezalandırılıyor! Benzin alırken ödediği KDV, arabanın servis bakım faturasının KDV’sini alacak hakkı yok. Bu devletin toplam KDV gerçek dengesini görmesini de engelliyor. Bu KDV’nin sistemde kalması, iade alınmaması, naylon fatura KDV’sini de perdeliyor! Bu araştırılması gereken önemli bir husus. DEVLET TOTELDE, BU KADAR KDV TOPLADIM, ŞU KADAR İADE ETTİM DİYE BAKIYOR, OYSA BU DURUMUN ORANI KADAR KDV HAK SAHİBİNE ÖDENMEYİP DEVLETİN KASASINDA KALIYOR, KALMASI GEREKİYOR, LAKİN KDV DE BU KADAR BİR KALAN YOKSA, BU NAYLON FATURA KDV’Sİ ANLAMINI TAŞIR, Devlet burada yanılgıya düşer! Bu araştırılmalı!!! Yok eğer böyle bir durum yoksa bu emeklilere iade edilmeli! HAYIRLI GÜNLER DİLERİM