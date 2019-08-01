Emekliye ve memura ek zam son dakika toplu iş sözleşmesi ne zaman verilecek?

Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri bugün başladı. Toplu sözleşme görüşmelerinde hem memurların hem de memur emeklilerinin 2020 ve 2021 yıllarında maaşlarında yapılacak artışlar belirlenecek. Hükümet ile sendika temsilcilerinin kıyasıya pazarlık yaptığı toplu iş sözleşmesi sonuçlarının ne olacağı merak konusu olurken, sendikanın talepler gerçekleşirse, 2 çocuğu olan memur ve emekli ayda 830 lira aile yardımı alacak. Memur-Sen, aile yardımının yüzde 40 engelli çocuklar için yüzde 50 artırımlı olarak ödenmeye devam edilmesini istedi.

Milyonlarca emekli ve memur bugün başlayacak olan toplu sözleşme görüşmelerini merakla bekliyor. Toplu sözleşmede, aile yardımının artırılması, emeklilerin de kapsama alınma konuları masaya yatırılacak. Eğer talepler gerçekleşirse, 2 çocuğu olan memur ve emekli ayda 830 lira aile yardımı alacak. İşte ile ilgili ayrıntılar. Milyonlarca memur ve emekliyi toplu sözleşme heyecanı sardı. Bugün başlayacak toplu sözleşme görüşmelerinde hem memurların hem de memur emeklilerinin 2020 ve 2021 yıllarında maaşlarında yapılacak artışlar belirlenecek. Memur-Sen, gösterge rakamının eş yardımında 4.000'e, çocuk yardımında da yaş ayrımı olmadan 1.000'e çıkarılmasını, memur emeklilerinin de aile yardımından yararlanmasını talep ediyor. Bu talep hayata geçerse; mevcut katsayılara göre eş yardımı 295,47 liradan 553,83 liraya, çocuk yardımı da 34,61-69,22 liradan yaş ayrımı yapılmaksızın 138,46 liraya yükselecek.

Memurların aile yardımı artarken, emekliler de bu ödemeden yararlanmaya başlayacak. 2 çocuğu olan ve eşi çalışmayan memur ve emekli aylık 830,75 lira ek gelir elde edecek.

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