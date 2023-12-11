Emekliye kademeli zam gündemde!

Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, emekli zammında 5 aylık enflasyon farkı netlik kazanmış oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz emekli zammına ilişkin kritik açıklamalarda bulunurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirip her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz. Bu kararın hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı. 2024 Ocak SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak sorusunun yanıtı...

Milyonlarca emeklinin gözü Aralık ayı enflasyon verilerine çevrildi. TÜİK tarafından açıklanacak 6 aylık enflasyon rakamları emekli zammının belirlenmesinde kritik rol oynayacak. Enflasyon oranlarının belli olmasının ardından SSK, Bağ-Kurlular emekli maaş zammı hesabı yapmaya başlayacak. Peki, "2024 Ocak en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, emekliye yüzde kaç zam gelecek?" İşte emekli zammında son durum...

EMEKLİ ZAMMINDA 5 AYLIK ORAN NETLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayında tüketici fiyatlarına göre aylık enflasyonu yüzde 3.28, 11 aylık enflasyonu yüzde 60.09, yıllık enflasyonu da yüzde 61.98 olarak açıkladı. Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon yüzde 35.24 olarak gerçekleşti. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları için beş aylık dönemde yüzde 35.24 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı.

Her ne kadar 6 aylık enflasyon verileri açıklanmasa da 5 aylık enflasyon verileri ışığında emekli maaş zammı tahminleri yapıldı. Net emekli maaş zammı oranı ise bir ay sonra Ocak ayı başında 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte belli olacak.

EMEKLİLERE DE KADEMELİ ZAM ÖNGÖRÜLÜYOR

3 Ocak 2024'te açıklanacak enflasyon oranıyla zam oranları netleşecek.

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Hükümetin bu oranların üzerine refah payı ekleme ihtimali de bulunuyor. Zira en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya çıkarılmasının ardından prim gün sayıları daha fazla olduğu halde maaşları normalde 7 - 8 bin lira olan emekliler aleyhine bir durum doğmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan da söz konusu durumun düzeltileceğine ilişkin mesajlar vermişti.

Hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Program'da (OVP) yıl sonu enflasyonu yüzde 65 olarak öngörülmüştü. Enflasyon oranı Kasım sonu itibarıyla yüzde 61,98 oldu.

2024 OCAK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, yılın ilk altı aylık döneminde enflasyon yüzde 19.77 olarak gerçekleşti. SSK ve BAĞ-KUR ile emekli memur aylıkları yüzde 25 oranında artırıldı. Memur maaşlarına ise enflasyon ve toplu sözleşme farkından oluşan yüzde 17.55’lik zammın üzerine 8.077 TL seyyanen zam yapıldı.

Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası’nın tahmin ettiği gibi yüzde 65 düzeyinde gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 37.76 oranında enflasyon farkı kadar zam yapılacak. Memur ve emekli memur maaşları ise yüzde 49.45 oranında artacak.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİ ZAM ORANI YÜZDE KAÇ?

SSK ve Bağkur emeklileri için durum farklı. Bu kapsamdaki emekliler 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar zamma hak kazanıyor. Yılın ikinci yarısında beş aylık veri açıklandığı için şimdiden yüzde 33,7'lik zam imkanı doğdu. Yılın kalanına ilişkin verilerin açıklanmasıyla zam oranı netleşecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası’nın ikinci altı aylık enflasyon tahmini yüzde 31.92 seviyesini buldu. Buna göre; en düşük emekli maaşına yüzde 40-45'ler seviyesinde zam gelebileceği öngörülüyor.

OCAKTA MAAŞ ZAMMI NE OLUR?

Yılın ilk altı aylık döneminde enflasyon yüzde 19.77 olarak gerçekleşti. SSK ve BAĞ-KUR ile emekli memur aylıkları yüzde 25 oranında artırıldı. Memur maaşlarına ise enflasyon ve toplu sözleşme farkından oluşan yüzde 17.55’lik zammın üzerine 8.077 TL seyyanen zam yapıldı.

Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası’nın tahmin ettiği gibi yüzde 65 düzeyinde gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 37.76 oranında enflasyon farkı kadar zam yapılacak. Memur ve emekli memur maaşları ise yüzde 49.45 oranında artacak.

Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına paralel yüzde 67.23 oranında çıkarsa ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 39.63, memur ve emekli memur maaşlarına yüzde 51.48 oranında zam yapılacak.

Memur ve emekli memur maaşlarına ocak ayında yapılacak zammın yüzde 15’i toplu sözleşme zammından, kalanı ise enflasyon farkından oluşacak.

İŞÇİ VE ESNAFIN EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçen hafta maaş zamlarıyla ilgili önemli açıklama yaptı. Memur maaş zammının ne olacağının sözleşmeyle belli olduğunu, memurun zammının memur emeklilerine de yansıyacağını vurguladı.

Yılmaz, işçi emeklilerinin maaş zammının biraz daha az olacağına dikkat çekerek, “Orayı dengelemek gerekiyor gibi bir durum var” dedi.

7.500 liranın altındaki maaşlar için de bütçe imkânlarını zorlayarak ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarıyla ilgili yukarıda anlatılan zam oranları, mevcut kanunda bir değişiklik olmaması halinde geçerli olacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın açıklamasına göre SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılacak zammın memur maaş zammına eşitlenmese bile yakınlaştırılacağını beklemek mümkün görünüyor.

Hiçbir değişiklik yapılmadığı takdirde emekli memur aylıkları ile SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılacak zam arasında yaklaşık 12 puanlık bir fark olacak.

En düşük 7.500 TL tutarındaki aylığın artırılmaması halinde ise ocak ayında enflasyon farkı oranında yapılacak zam sadece kök aylıklara uygulanacak. Bu durumda, kök aylığı 5.350 TL’nin altındaki emekliler, gelecek yılın ocak – haziran döneminde de 7.500 lira aylık almaya devam edecekler.

CUMHURBAŞKANI'NDAN EMEKLİLERİ ÜMİTLENDİREN AÇIKLAMA

Geçtiğimiz haftalarda Kabine Toplantısı'nın ardından kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli zammıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli zammı açıklaması:

"TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİP HER TÜRLÜ FEDAKARLIĞI SERGİLEYECEĞİZ"

Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirip her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz. Bu kararın hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe ortaya çıkacak kaynağı milletimizin her kesimi ile paylaşma ilkemizi doğalgazdan, emekli maaşlarına kadar hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.