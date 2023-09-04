Emekliye ilave zam geliyor!

En düşük memur maaşı 1 Ocak 2024'te yüzde 46,81'lik artışla 22 bin 77 liradan 32 bin 297 lira 40 kuruşa yükselecek. Memur zammının ardından tüm Türkiye merakla milyonlarca SSK, Bağ- Kur emeklisinin aylıklarında yapılacak artışı bekliyor. Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla emekli aylıklarında 6 aylık enflasyon oranın üzerinde ilave zam için düzenleme yapılacak.

Sabah'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı emekli aylıklarında ilave artışa ilişkin çalışma yürütüyor. Emeklilere yapılacak ilave artışın ocak ayı itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor. Merkez Bankası'nın yılsonu tahminine göre enflasyon yüzde 62 olursa temmuz-aralık döneminde enflasyon yüzde 35.25 olacak.

Emekliye zamda prim-aylık dengesizliği giderilecek, 7500 lira olan en düşük emekli aylığı yükseltilecek. Cepte olan enflasyon zammıyla birlikte 2008 öncesi SSK emeklisinin aylığı 10 bin 301 liraya çıkacak. Emeklilere 1100 lira olan bayram ikramiyeleri de artacak. Emeklilerin taban maaşından itibaren aylıklarda kademeli artışla daha az maaş alana verilecek zam oranı daha yüksek olacak.

Emekli zammında merak edilen sorulardan bazılarının yanıtları şöyle:

İlave zam kök aylığa göre mi yapılacak?

Emekliye zamda, "Prim-aylık dengesizliğinin giderilmesi, seyyanen zam ve 7500 lira olan en düşük emekli aylığının yükseltilmesi" olmak üzere 3 önemli başlık bulunuyor. Emekli aylıklarına kademeli artışla prim günü ile aylık arasında kopan bağın kısmen telafi edilmesi hedefleniyor. Kademeli artışın kök aylık üzerinden yapılması bekleniyor. Temmuz ayında refah payıyla birlikte emeklilerin zam oranı yüzde 25'e tamamlandı. En düşük emekli aylığı 7500 lirada kalırken, zamlar kök aylık üzerinden hesaplanınca yaklaşık 6 milyon emeklinin aylığına yansıyan artış 100-200 lira seviyelerinde kaldı. Prim-aylık dengesizliğinin giderilmesi öncelikli başlıklar arasında yer alıyor.

Ne zaman yürürlüğe girecek?

Bu yılın ikinci yarısında emeklilere toplamda yüzde 25 zam yapıldı. Temmuz ayında yapılan zam emeklilerin kök aylıklarına uygulandı. Mevcut takvime göre ocak ayında SSK, Bağ-Kur emeklileri bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam, memur emeklileri de toplu sözleşme artışı, enflasyon farkı alacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Macaristan dönüşü "ara zamma" ilişkin mesajı emeklilere Ocak ayında yapılacak zam öncesi bir iyileştirme yapılacağı şeklinde yorumlanıyor. Bu yıl olduğu gibi refah payı da dikkate alınarak oransal artışla iyileştirme yapılması birinci seçenek arasında bulunuyor. Bu durumda ocak ayı beklenmeden doğrudan bir ara zam yapılması söz konusu olabilir. Memurlara olduğu gibi emeklilere de seyyanen bir artış yapılması da seçenekler arasında yer alıyor.

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Bağ-Kur'luların bugün 9000 olan prim gün sayısı ne zaman revize edilecek?

Küçük esnaf, tüccarın emekliliği için gerekli prim gün sayısının SGK'lı çalışanlarla eşitlenmesi konusunda hükümetin sözü bulunuyor. Yapılacak düzenlemeyle 10 ve altında personel çalıştıran işletmelerde Bağ- Kur'lular 9 bin gün yerine 7 bin 200 güne düşürülecek. Böylece 1800 gün daha az primle 5 yıl erken emekli olmak mümkün olacak. Bu düzenlemenin de yeni yasama döneminde Meclis'ten geçmesi bekleniyor.

Emeklilerin 2024 yılı için geçerli zammı ne zaman belli olacak?

Bakanlığın emeklilere yönelik zam formülleri önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sonra da Meclis'e sunulacak. Yapılacak yasal düzenlemede refah payı ya da seyyanen zam şeklinde bir düzenleme bekleniyor. Emekliler yeni yılda enflasyon zammıyla gelen artış oranını ise 3 Ocak'ta öğrenecek. SSK, Bağ- Kur emeklileri bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında, memur emeklileri de toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı alacak.