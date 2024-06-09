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Ekonomi Emekliye güzel haber sonunda geldi! Zamma eklenecek miktar belli oldu! Emekli maaşları ile ilgili SGK uzmanı açıkladı
Ekonomi

Emekliye güzel haber sonunda geldi! Zamma eklenecek miktar belli oldu! Emekli maaşları ile ilgili SGK uzmanı açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-06-09 10:45:00 -
Emekliye güzel haber sonunda geldi! Zamma eklenecek miktar belli oldu! Emekli maaşları ile ilgili SGK uzmanı açıkladı

Emekli olanlara müjde haber geldi: SGK uzmanı Özgür Erdursun Temmuz ayında SGK ve Bağ Kur emekli aylıklarına enflasyon zammı dışında eklenecek miktarı açıkladı.

Açıklamaları ile adından söz ettiren SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan milyonlarca emekliyi sevindirecek bir açıklama geldi.

Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte emeklinin de alacağı maaş artışı hemen hemen ortaya çıkmıştı.


Ocak 2024'te tüm emeklilere aynı oranda olarak yapılan yüzde 49.25'lik zam en düşük emekli maaşını ancak 10 bin liraya taşımış, ilk 5 ay içinde bu zam enflasyon karşısında hızla eriyerek neredeyse ortadan kalkmıştı.

Merkez Bankası’nın 6 aylık enflasyon tahmini üzerinden yapılan hesapla memur emeklileri haricinde tüm emeklilere yüzde 25 -yüzde 26 oranında zam olacağı ortaya çıkmıştı.
Ancak bu oran geçim sıkıntısı altında emekliler arasında seyyanen zam ve refah payı beklentisinin artmasına neden olmuştu.

Emeklinin artık düşük maaşları nedeni ile tepki gösterdiğine dikkat çeken Özgür Erdursun bu nedenle hükümetin emekliye refah payı verebileceğini belirtti. Seyyanen zam yapılması gibi bir beklenti olmadığını belirten Özgür Erdursun yüzde 25-26 oranında olması beklenin emekli zammının birkaç puan daha eklenerek yüzde 30'a tamamlanabileceğini söyledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

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Yorumlar

Memura seyyanen 8.000 tl adaletsuzlugi hala devam ediyor

.......adalet olmadan kalkinma olmaz
x

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