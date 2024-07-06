Emekliye ek ödeme müjdesi! Emeklilere Temmuz zammı: İşte zamlı hesap tablosu! Kaç liradan verilecek?

SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 24.73, memur emeklilerine yüzde 19.31 zam yapıldı. Bu artış, kök aylıkları ve ek ödemeleri yükseltirken, yüzde 5 ek ödeme sınırı da yeniden belirlenecek. Böylece emekli maaşları ve ek ödemelerde genel bir artış gerçekleşecek. İşte kuruşu kuruşuna zamlı hesap tablosu...

Yaklaşık 16 milyon emeklinin Temmuz ayı zam oranları açıklandı. Emeklilerin kök aylıklarına SSK ve Bağ-Kur'lular için yüzde 24.73, memurlar için ise yüzde 19.31 oranında artış yapılacak.

Ancak, sadece kök aylıklarda değil, emeklilere her ay verilen ek ödeme tutarlarında da artış olacak.

EK ÖDEMEDE YENİ SINIR

Daha önce vergi iadesi yerine gelen ek ödemenin tutarı da bu aydan itibaren değişecek. Emekliler her ay maaşlarının yüzde 4'ü ya da yüzde 5'i oranında ek ödeme alıyor.

2024'ün ilk yarısında 7 bin 135 lira 19 kuruşun üzerindeki kök aylıklar için yüzde 4, bu tutarın altındaki kök aylıklar için ise yüzde 5 oranında ek ödeme yapılıyordu. Temmuz ayı itibarıyla bu sınır 8 bin 513 liraya yükseltildi. Bu yılın ikinci yarısında 8 bin 513 liranın altındaki kök aylıklara yüzde 5, üzerindeki kök aylıklara ise yüzde 4 ek ödeme yapılacak.

YENİ MAAŞ HESAPLAMALARI

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Emeklilerin ek ödemelerinin tutarı, bu ay yeni kök aylıklar üzerinden hesaplanacağı için artacak.

Örneğin, kök aylığı 15 bin lira olan bir SSK ya da Bağ-Kur emeklisi, 600 lira (15.000 TL'nin %4'ü) ek ödemeyle birlikte 15 bin 600 lira alıyordu. Bu emeklinin yeni kök aylığı yüzde 24.73 zam ile 18 bin 709 lira 50 kuruşa yükselecek.

Aynı emeklinin ek ödeme tutarı, yeni kök aylığı üzerinden hesaplandığında 748,38 liraya çıkacak. Bu emeklinin toplam geliri 19 bin 457 lira 88 kuruş olacak.

Bir diğer örnek, kök aylığı 25 bin lira olan bir emekli için geçerli. Bu emekli, bin lira ek ödemeyle birlikte bu yılın ilk yarısında 26 bin lira alıyordu.

Yüzde 24.73 zam ile bu emeklinin yeni kök aylığı 31 bin 183 lira 50 kuruşa çıktı. Bu emeklinin ek ödeme tutarı da yeni kök aylık üzerinden yüzde 4'lük hesaplamayla bin 247 lira 30 kuruşa ulaştı. Bu emekli artık 32 bin 429 lira 80 kuruş ödeme alacak.

ÖRNEK 1MEVCUT- Kök aylık: 15.000 TL- Ek ödeme (% 4): 600 TL- Toplam ödeme: 15.600 TL

YÜZDE 24.73 ZAMLI- Kök aylık: 18.709,50 TL- Ek ödeme (% 4): 748,38 TL- Toplam ödeme: 19.457,88TL

ÖRNEK 2MEVCUT- Kök aylık: 25.000 TL- Ek ödeme (% 4): 1.000 TL- Toplam ödeme: 26.000 TL

YÜZDE 24.73 ZAMLI- Kök aylık: 31.182,50 TL- Ek ödeme (% 4): 1.247,30 TL- Toplam ödeme: 32.429,80 TL