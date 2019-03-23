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Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak

Milyonlarca emekliye müjdeli haber geldi. Nisan ayında, memurlar için çıkması beklenen 3600 ek göstergenin, emekli maaşlarına da yansıtılacağı öğrenildi.

23 Mart 2019 Cumartesi 17:17
Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak

Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran gelişme! Memurların, emeklilerin gözü yeniden 3.600 ek göstergeye çevrildi. Gösterge artışının Nisan'da çıkması beklenirken, düzenlemenin emekli aylıklarında 533 ile 637 lira artış getireceği hesaplanıyor. Emeklinin ek gösterge zammı ne kadar olacak? Emekli ikramiyelerindeki artış ile birlikte emeklinin cebine kaç lira girecek? İşte milyonlarca emeklinin merakla beklediği soruların cevabı...

Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri ile bu görevlerden emekli olanların heyecanla beklediği ek gösterge artışı için hazırlıklar sürüyor.

Nisan ayında çıkması beklenen 3.600 ek gösterge düzenlemesi gelirlerde önemli bir artış getirecek.

Düzenlemenin, sadece bu mesleklerde halen çalışanları değil, söz konusu mesleklerden daha önce emekli olanları da kapsaması bekleniyor.

Ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapacak.

Emekli maaşları da artacak

Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak.

Birinci dereceden ve 30 yıl çalışarak emekli olan polisin fiili hizmet zammı da dikkate alınarak hesaplanacak emekli aylığında 637 lira, ikramiyesinde 27 bin 13 lira artış yaşanacak.

Eğer 25 yıllık çalışma süresi söz konusu ise emekli aylığındaki artış 592 lira, emekli ikramiyesindeki yükseliş 22 bin 739 lira olacak.

Birinci dereceden ve 30 yıl çalışarak emekli olan öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin ise emekli aylıkları 569 lira, emekli ikramiyeleri 20 bin 516 lira artacak.

Birinci dereceden ve 25 yıl çalışarak emekli olan öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin ise emekli aylıkları 533 lira, emekli ikramiyeleri 17 bin 97 lira artacak.

Tazminat kararnamesi

Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin karar ve eki cetvellerin uygulanmasına bu yıl da devam edilecek.

Zam ve tazminat kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı.

Buna göre, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki cetvelleri 2019'da da uygulanmaya devam edilecek.

Zam ve tazminat kararnamesinde herhangi bir meslek grubu için değişiklik yapılmadı.

Sadece 2006'daki kararname, değişiklikleriyle birlikte, 2019 yılında da uygulanacak.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 17:17
  1. emekli maaşı
  2. emekliye müjde

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