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Emekliye büyük müjde! Rakam 367 lira olarak belirlendi

Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda ele alınacak tasarıya göre; eşi çalışmayan 2 çocuklu memur emeklisine her ay 367 lira ödenecek.

29 Kasım 2018 Perşembe 20:01
Emekliye büyük müjde! Rakam 367 lira olarak belirlendi

Memur emeklilerine ek gelir imkanı doğdu. Memurlara verilen aile yardımının memur emeklilerine de  ödenmesi gündemde. Konfederasyonların talebi, toplu sözleşme masasında bir çok kez görüşülmüş, ancak karara bağlanamamıştı. Bu kez de, 7 Aralık’ta gerçekleşecek Kamu Personeli Danışma Kurulu’nda masaya yatırılacak.

3 bin 600 ek gösterge

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında, bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantıya, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK yöneticilerinin yanı sıra hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanlarının da katılması bekleniyor. Bu yılki ikinci ve son toplantısını yapacak olan kurulda, emekliye aile yardımının yanı sıra, 3600 ek gösterge de gündeme getirilecek.

‘En önemli konumuz’

Konuyla ilgili açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, memur haklarından emeklilerin de faydalanması gerektiğini söyledi. Danıştay’ın bu konuda olumlu kararı olduğunu ve Anayasa’da hüküm yer aldığını belirtti.

Tonbul şunları söyledi: "Biz hem çalışanların hem de 2 milyon memur emeklisinin haklarını savunuyoruz. Memurlar emekli olduğunda bazı haklarını kaybediyor. Bunların en önemlisi de eş ve çocuk (aile) yardımıydı. Biz en başından, ‘emekliler eşinden, çocuğundan mı ayrılıyor ki aile yardımı kesiliyor’ diye yola çıkmıştık. KPDK’da aile yardımının memur emeklilerine ödenmesi konusunda taleplerimizi dile getireceğiz. 7 Aralık’taki toplantıda bu konu gündemde olacak."

Destek kaç lira

Kamu personeline ödenen aile yardımı hesaplanırken çocuk sayısı ve eşin çalışıp çalışmadığı dikkate alınıyor. Eşi çalışmayan çocuksuz memura, 251 lira ödeniyor. 0-06 yaş her çocuk için 58 lira, 6 yaş üstü çocuk için ise 29 lira veriliyor. İki çocuklu eşi çalışmayan memura toplamda aylık 367 lira aile yardımı desteği veriliyor.

SSK ve Bağ-Kur’lu için emsal olur

Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) Hukuk Danışmanı avukat Cafer Tufan Yazıcıoğlu, aile yardımının memur emeklisinin geçimi için önemli olduğuna dikkati çekti. Ödeneğin, emeklilikten sonra kesildiğini belirten Yazıcıoğlu, aile yardımının sürekli hale gelmesi gerektiğini dile getirdi. Yazıcıoğlu, KPDK’dan çıkacak olumlu kararın, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de emsal olacağını söyledi.

(Güneş)

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 20:01
  1. Emekliye 367 lira aile yardımı
  2. Zehra Zümrüt Selçuk
  3. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  4. Hacı Bayram Tonbul
  5. Memur-Sen
  6. Türkiye Kamu-Sen
  7. KESK
  8. Türkiye Emekliler Derneği

YORUM YAZ

  • Muammer KELEŞMuammer KELEŞ11 dk önce
    Hele hele 3600 göstergeden hiç bahsetmeyin. Özellikle polislere 16 yılda bu yana polisin özlük haklarının verileceğini 10 Nisan veher Ramazan-I Şerif aylarında polisin verdiği iftarlara katıldığında polisin özlük haklarını düzelteceğini söylemesine rağmen, 24.05.2018 tarihinde seçim öncesi yine esti gürledi. Bir insan bu kadar yalan söyler mi özellikle polislere.Ama kendisine darbe yapan meslek grubundaki astsubayların ortaokul mezunu, lise ve dengi okul mezunu olanlarına dahi 3600 verdi ve polisten 1oooTl fazla maaşı almalarını sağladı. Sayın Erdoğan'a bu polisler ne yaptı acaba.
  • Şeref KazanŞeref Kazan24 dk önce
    2 çocuklu memur emeklisine2 çocuklu özel sekter emeklilerine ne olacak 1215 tlemekli maaşı alanlara.ALLAH soyunuza lanet etsin amın tasarıyı getirecek olanadadevletin kaynaklarını çalışırken harvurup harman savurarak heba edenlere emeklli oluncadabeslediğimiz.....
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