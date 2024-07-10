Emekliye büyük müjde geldi! Resmen havalara uçacaklar

Faruk Erdem, Yeni Asır gazetesindeki köşe yazısında, emeklilere yapılacak seyyanen ödemeleri anlattı. Haziran enflasyonunun açıklanmasının ardından, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 24.73 oranında zam yapıldığını belirten Erdem ayrıca, taban maaşın 10 bin lira olarak belirlendiğini ve bu rakamın altında kalan emeklilerin maaşlarının hazine desteği ile tamamlanacağını vurguladı. Erdem, Ankara'da bu konuda yapılan çalışmaların devam ettiğini de aktardığı yazısında şunları kaydetti:

"Haziran enflasyonunun açıklanmasının ardından SSK ev Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon kaynaklı artışları yüzde 24.73 olarak hesaplandı. Memurlar ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla birlikte oran yüzde 19.31 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından imzalanan genelgeyle de bu oran kamu oyuna duyuruldu. Böylece memur maaş katsayısı yüzde 19.31 oranında artırıldı ve tüm aylıklar bu oranda yükseldi.

Aynı zamanda kıdem tazminatı tavanı ve sosyal yardım artışları için de yüzde 19.31 oranı geçerli olacak.

E-DEVLETE YÜKLENDİ

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu arada SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin e-devletteki emekli aylık ödeme bilgisi bölümünde yüzde 4 oranındaki ek ödemeler görünmeye başlandı.

SGK tarafından yüzde 24.73 oranında artırılan ek ödemeler e-devlete yüklenmiş oldu. Emekliler buradaki rakamı 25 ile çarptıklarında kök maaşlarını 26 ile çarptıklarında ise bankaya yatan maaşı görecek. Eğer buradaki rakamı 26 ile çarptığınızda 10 bin liranın altında bir rakam çıkarsa yine hazine desteği ile bankaya 10 bin lira yatırılmış olacak. Bu durumdaki emekliler görece olarak kök maaşları zamlansa bile yatırılan aylık bakımından sıfır zam almış olacak.

TABAN MAAŞA ÇÖZÜM

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise kök maaş ve taban maaş uygulaması var.

Artışlar kök maaşlara yapılıyor. Böylece kök maaşlar taban maaşın altında kalırsa hazine desteği ile tamamlanıyor. Şu anda uygulanan taban maaş Ocak'ta yapılan artışla birlikte 10 bin lira olarak uygulanıyor. Bu rakamlı alan yaklaşık 3.6 milyon emekli olduğu belirtiliyor. Bu emeklilerin kök maaşlarına yapılacak artışlarla bir kısmı 10 bin liranın üzerine çıkacak ve yeni aylıklarını alacak. Ancak yaklaşık 2 milyon kadar emeklinin kök maaşına ve ek ödemesine yüzde 24.73 oranında zam yapılsa bile rakamın 10 bin TL'nin altında kalacağı görülüyor.

Bu durumdaki emekliler için ise bir çözüm arayışı da başladı.

ÇALIŞMA YAPILIYOR

Ankara'dan edinilen bilgilere göre bu konuda TBMM'de milletvekilleri tarafından bir çalışma yapıldığı ve sıfır zam sorununun çözümü için taban maaş artışı ile ilgili hesaplar yapıldığı belirtiliyor.

Konunun bugün (dün) gerçekleşecek AK parti MKYK toplantısında da ele alınması bekleniyor. Bu konuda SGK'da da bir çalışma yapılması ve kaç milyon emeklinin taban maaş artışı ile sıfır zam tehlikesinden kurtulacağının hesaplandığı belirtiliyor. Taban maaşa yapılacak bir artış kök maaşı 10 bin liranın altında kalmaya devam eden emekliler için hazine desteğinin yükseltilmesi anlamı da taşıyor. Bu durumda yüzde 24.73 oranındaki enflasyon artışına rağmen kök maaşı 10 bin liranın altında kalmaya devam eden emeklilerin aylıkları yeni taban maaşa tamamlanacak ve onlar da hem yüzde 24.73 oranında enflasyon artışı hem de seyyanen destek almış olacaklar.

KAÇ LİRA OLABİLİR?

Her zam döneminde taban maaşlar da yükseltilerek düşük maaş alanlara seyyanen destek veriliyor. Son olarak taban maaş artışı Ocak'ta yapılmış ve 7.500 TL'den 10 bin liraya çıkartılmıştı. Bu Temmuz'da yapılacak bir taban maaş artışı emekliler için çifte zam anlamına gelecek. Burada yapılan hesaplamalara göre yine 6 aylık enflasyon oranının artışta kullanılması gündemde. Bu durumda taban maaşın 12-14 bin TL olması bekleniyor. Eğer yıl sonu enflasyon hedefi olan yüzde 38 baz alınırsa bu kez 14-15 bin bandında bir taban maaş ortaya çıkabilir. Taban maaşın asgari ücret ile eşitlenmesi de gündeme getiriliyor. Bu durumda taban maaş 17 bin TL'ye çıkmış olacak.

NASIL GERÇEKLEŞİR?

Tüm bu ek ödemelerin yasal düzenleme ile yapılması gerekiyor.

Bu yüzden karar verildikten sonra bir yasa teklifi olarak TBMM'ye sevk edilecek. Burada görüşüldükten sonra resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek. Emekliler maaşlarını peşin aldıkları için temmuz ayında ödenecek aylıklar zamlı olarak hesaplara yatırılacak.

Ek ödemelere karar verilirse yasa çıktıktan sonra maaşlara eklenecek.

Maaş ödeme günlerine yasa yetişmez ise Ocak ayında olduğu gibi daha sonra hesaplara aktarılıyor.

Memur emeklileri ayın 1'inden itibaren maaş aldıkları için zam onlara henüz yansıtılmadı. Daha sonra farklar ödenecek. SSK emeklileri ise 17'sinden sonra maaş alıyor. Bağ- Kur'luların maaş günleri ise 25'inden sonra başlıyor. Memurlar ise her ayın 15'inde aylıklarını alıyor."