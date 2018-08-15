Emekliye bayram öncesi müjde!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığınca ödeme günleri Kurban Bayramı tatiline rastlayan, emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylıklarının 18 Ağustos'tan itibaren ATM'lerden, 20 Ağustos'ta da bankalardan ödeneceğini bildirdi.

SGK'den yapılan açıklamada, emekli ve hak sahiplerinin Kurban Bayramı tatiline rastlayan günlerdeki gelir ve aylık ödemelerinin öne alınacağı belirtildi.

Açıklamada, "Ödeme günleri Kurban Bayramı tatiline rastlayan, emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylıkları, 18 Ağustos'tan itibaren bankamatiklerden, 20 Ağustos'ta bankalardan ödenecek" ifadesi kullanıldı.