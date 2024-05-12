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Ekonomi Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?
Ekonomi

Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Yeniakit Publisher
2024-05-12 23:59:00 - 2024-05-13 00:15:01
Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Milyonlarca emekli, 2024 Kurban bayramı için bayram ikramiyelerinin hesaplara ne zaman yatacağını merakla bekliyor.

Emekli vatandaşlar için bir ek gelir olan bayram ikramiyesi geçtiğimiz aylarda arttırıldı. Geçtiğimiz yıl 2 bin lira olan bayram ikramiyesi bu yıl Ramazan bayramında 3 bin liraya yükseltildi.

Emekliler iki bayramda toplam 6 bin lira emekli ikramiyesi alacak.

Yılın ikinci emekli bayram ikramiyesi Kurban bayramı öncesinde hesaplara yatırılacak. Üç bin lira olarak ödenecek bayram ikramiyesinin, Kurban bayramından önceki hafta 5 Haziran-10 Haziran tarihleri arasında yatırılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı öncesinde "Emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde bütçe imkanlarını tekrar zorlama pahasına bir artış yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki bayram bu rakamı yüzde 50 artış ile 3 bin liraya yükselteceğiz" demişti.

Ekonomim'de yer alan habere göre; hükümet kaynakları, emeklilerin refahını artırmak amacıyla çalışmaların sürdüğünü ifade ediyor.
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