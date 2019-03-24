0553 313 94 23

Emekliye bayram ikramiyesi müjdesi!

Türkiye Emekliler Derneği'nden yapılan "Artışlar emekli aylıklarına endekslensin" açıklaması sonrası bin liralık bayram ikramiyesinde artış gündeme geldi. Söz konusu talep hayata geçirilse emekliye mayıs ayında bin 102 lira ödenecek.

24 Mart 2019 Pazar 10:24
Emekliye bayram ikramiyesi müjdesi!

Yaklaşık 12,3 milyon emekli geçen yıl çıkarılan yasa ile yılda 2 kez biner lira bayram ikramiyesi hakkı elde etti. Bu yıl Ramazan Bayramı ikramiyesinin 27-31 Mayıs arasında, Kurban Bayramı ödemesinin de 5-9 Ağustos'ta verilmesi beklenirken, emekliler tutarda artış beklentisi taşıyor. Türkiye Emekliler Derneği, (TÜED) "İkramiyeler, 2019 ve sonraki yıllar için emekli aylıkları artışına endekslenerek güncellensin" talebini gündeme taşıdı.

Nasıl artacak?

Bu talep hayata geçerse ikramiye tutarları 6 ayda bir zamlanacak. Ocak ve temmuz aylarında ikramiye tutarları güncellenecek. Ocakta SSK ve Bağ- Kur emeklilerine bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranı olan yüzde 10,19, memur emeklilerine ise toplu sözleşme artışı + fark olarak yüzde 10,73 zam yansıtılmıştı. Eğer ikramiye artışı SSK ve Bağ- Kur emekli aylıklarındaki artışa endekslenirse, ödemeler 101,9 lira artacak.

Emeklinin bayram ikramiyesi bin liradan bin 101 lira 90 kuruşa yükselecek. Temmuz'da bu tutar da değişecek. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artış yansıtılacak ve emekliler Kurban Bayramı ikramiyesini daha da yüksek bir tutarda alabilecek. Emekliler şimdi verilecek kararı bekliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 10:24
  1. Türkiye
  2. 1 Mayıs
  3. Kurban Bayramı
  4. Ramazan Bayramı
  5. Türkiye Emekliler Derneği

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emekliye bayram ikramiyesi müjdesi!
    1. Emekliye bayram ikramiyesi müjdesi!
    2. Aliağa’da TOKİ kayıtları devam ediyor
    3. MÜSİAD’ta Türkiye Siyaseti ve Politik..
    4. İlçenin son hasırcısı yetiştirecek..
    5. Sovyetler’in kayıp denizaltısı bulundu
    6. Kazada hayatını kaybeden askerler,..
    7. Kent görselleri Aliağa’ya renk kattı
    8. PKK operasyonunda 3 tutuklama
    9. Norveç’te sürüklenen gemiden 300 kişi..
    10. Kardiyoloji Uzm. Dr. Öz: “Çarpıntı..
    11. Yasa dışı bahisçilerin 2.1 milyon..
    12. Fıstık çamının geleceğine imza
    13. Yıldırım: "İsmail Erdem Sancaktepe’de..
    14. İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını..
    15. GÜNDEM / GÜNCELLEME
    16. Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya ağır darbe
    17. Sırbistan'dan flaş açıklama:..
    18. Dutun kilosu 100 TL, eriğin tanesi 2..
    19. Ankara Cumhur dedi
    20. Vali Kaldırım,"Hedefleri iyi koymak..
    21. Kemeraltı tarihi "kırmızı kutuda"
    22. Felakette can kaybı 700'ü geçti!
    23. Varank: Tesisten çok memnun oldum
    24. Başkan Uğurlu: "Kemalpaşa’ya kral..
    25. İstanbul Havalimanı 3 bin taksiciye..
    26. Fatma Şahin kırsal mahallere çıkarma..
    27. Marmaray’dan ilk uluslararası tren geçti
    28. Kirası 822 milyon euro
    29. Termal turizmde büyük hedef Rusya
    30. Öldürüp telefonundan "ben iyiyim merak..
    Maduro'dan kritik hamle! Ülkeyi onlarla koruyacak
    Maduro'dan kritik hamle! Ülkeyi onlarla koruyacak
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak