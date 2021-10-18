Emekliye asgari ücret zammı mı olacak? Emekliye asgari ücret oranı kadar zam mı yapılacak?

Asgari ücret emekli maaşı 2022. 9 milyon emekli vatandaş ocak ve temmuz ayında iki kez olmak üzere maaşlarına zam alıyor. Emekli maaşları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın merakla araştırdığı ve beklediği Ocak zammı ile ilgili merak 2021 yılını sonuna yaklaşılmasıyla birlikte iyice merak edilir oldu. Ocakta yapılacak emekli maaş artışlarında en önemli kriter enflasyon oranları olmakta. 2022 yılı Ocak ayı zammı için geri sayım sürüyor. Merkez Bankası geçtiğimiz günlerde 2021 enflasyon tahminlerini açıkladı. Peki en düşük emekli zammı ne kadar olacak? Ocak ayı zam miktarı ne kadar olacak? İşte bu soruların yanıtları...

2022 yılında en düşük emekli maaşı ne kadar olur?

Ekonomistlerle yapılan ekim ayı anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi (2021 yılı TÜFE) yüzde 17,63 oldu. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde emekli zammı ocak ayında yüzde 8,46 olarak öne çıkacak. Buna göre en düşük esnaf emekli maaşı 2 bin 350 liradan 2 bin 548 liraya yükselecek. Bağ-Kur tarım emeklileri için en düşük maaş 1.867 liradan 2.025 liraya yükselirken, taban aylık 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2.624 liradan 2.846 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 1.626 liradan 1.764 liraya çıkacak. 2022 emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için gözler ocak ayının ilk günlerinde açıklanacak 2021 enflasyon rakamlarında olacak. Ancak milyonlarca emekliyi sevindiren bir açıklama Hak İş’ten geldi.

Emekliye asgari ücret zammı mı olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısını eleştiren Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, "Komisyonda Türkiye'nin en büyük toplu iş sözleşmesi yapılıyor. Ancak ne yazık ki demokratik bir temsil yapısı yok. İşçilerin daha geniş bir katılımla temsil edilmesi, işçiler dışında örneğin emeklilerin de bu komisyonda temsilcisinin olması gerekir." dedi. Memur maaşlarına yapılan zammın memur emeklilerine yansıtılmasını hatırlatan Arslan," Memur emeklilerine nasıl ki toplu sözleşme zammı yansıtılıyorsa aynı şekilde komisyondaki asgari ücret zammı da diğer emeklilerin aylıklarına yansıtılmalı. En düşük emekli aylığı asgari ücret kadar olmalı” diye konuştu.

Emekliye ne kadar zam geldi?

Temmuz 2021’de açıklanan enflasyon rakamları sonrası emekli maaşlarına yapılan zam belli olmuştu. Yaklaşık 8,5 milyon işçi emeklisi ve hak sahibinin aylıkları da bu yılın ilk 6 aylık enflasyon rakamıyla belirlenmekte. İşçi emeklilerinin aylıkları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanmıştı. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı yüzde 8,45 olacak. En düşük işçi emeklisinin aylığı 8,45 enflasyon zammıyla bin 567 TL'ye yükselmişti. En düşük esnaf emeklisinin aylığı bin 911 TL'ye, en düşük çiftçi emeklisinin aylığı bin 802 TL'ye çıkmıştı.