Emekliye 100.yıl ikramiyesi... Detaylar belli oldu

Türkiye'de emekliler için bayram ikramiyesi ödemeleri, ilk olarak 2018 yılında başlatılırken, bu uygulama kapsamına yalnızca dini bayramlar alınmıştı.

Ramazan ve Kurban Bayramı'nda yapılan bin liralık ödemeler ile başlayan uygulamaya, aradan geçen 5 yılda yaşanan rekor enflasyonlara rağmen yalnızca bu sene zamlandı ve emeklilerin banka hesabına bayram başına 2 bin liralık ödeme yapıldı.

Temmuz ayında yapılan yüzde 25'lik emekli zammını yalnızca kök maaşlara yansıtan iktidar, hali hazırda en düşük emekli maaşı alan milyonlarca vatandaşın ücretinde hiçbir artış yaşanmamasına neden oldu.

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde elini güçlendirmek ve emeklilerden aylardır gelen sert tepkileri dizginlemek isteyen hükümetin 29 Ekim'de emeklileri Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı şerefine bir defaya mahsus olmak üzere ikramiye ödemesi yapacağı iddia edilmişti.

Kulislerde bu ikramiyenin tutarının 5 bin lira olduğu konuşuluyor. Birçok emekli derneği ise 10 bin lira olması yönünde çağrılarda bulunuyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

EMEKLİ İKRAMİYESİNDEN KİMLER FAYDALANABİLECEK?

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri

– Terörden zarar gören siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri

Öte yandan Emeklilerin maaşlarında yapılacak düzenleme için memur zammının referans alınması gündemde. Kulislerde taban maaş üzerinden yüzde 45 zam yapılacağı ve en düşük emekli maaşının 10 bin liraya çıkarılacağı da konuşuluyor.

28 Şubat'ta Meclis'ten geçen EYT düzenlemesinin ardından Türkiye'deki emekli sayısı 15 milyonun üzerine çıkarak hızlı bir artış gösterirken, emeklilere yapılan maaş ve ikramiye ödemelerinin Hazine'ye getirdiği yük de ciddi miktarda yukarı çıkmış oldu.

Emeklilerin tamamına ikramiye verilmesi halinde bütçeden 2 milyar 750 milyon liranın üzerinde bir para çıkması beklenirken, ikramiye kararının ilerleyen günlerde Meclis'e gelecek torba yasa ile alınması halinde ödemelerin 16-22 Ekim tarihlerinde hesaplara yatacağı tahmin ediliyor.