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Ekonomi Emeklinin maaşından sağlık kesintisi yapılır mı?
Ekonomi

Emeklinin maaşından sağlık kesintisi yapılır mı?

Yeniakit Publisher
2023-10-03 21:53:00 -
Emeklinin maaşından sağlık kesintisi yapılır mı?

Merak edilen 'Emeklinin maaşından sağlık kesintisi yapılır mı?' sorusunun cevabı haberimizde.

Soru: Ben üç ay önce emekli oldum. Son iki aydan bu yana emekli maaşımda bir miktar eksilme başladı. Emekli maaşım düşürülmüş olabilir mi? Sezai Y.

Cevap: Emekli maaşları, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel sağlık Sigortası kanunu hükümlerine göre hesaplanıyor. Dolayısıyla emekli maaşının düşürülmesi söz konusu olamaz. Emeklilerin gerek hastanelerde tedavileri halinde ödeyecekleri muayene katılım payı gerekse reçete yazılması halinde reçete katılım payı ve ilacın yüzde 10’una tekabül eden kısmı takip eden aylarda emekli maaşlarından kesiliyor. Maaşınızdaki kesintinin nedeni bu olabilir. Ayrıca maaşınızdaki kesintileri ve bunun nedenlerini E-Devlet şifrenizle SGK hizmetleri alanından görmeniz mümkün.

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