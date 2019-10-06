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Emeklinin gözü Meclis'te, sevindirecek düzenlemeler masada

Emekliyi sevindirecek yeni düzenlemeler masada.3600 ek göstergeden intibak yasasına, ek ödeme artışından seyyanen zamma kadar birçok tasarı Meclis gündeminde.

06 Ekim 2019 Pazar 11:07
Emeklinin gözü Meclis'te, sevindirecek düzenlemeler masada

Türkiye genelindeki yaklaşık 12.5 milyon emeklinin gelirini artıracak, mevcut şartları iyileştirecek yeni düzenlemeler gündeme gelmeye devam ediyor. Uzun süredir gündemde olan ve talepte bulunan birçok konu, Meclis’e sunulacak. Bu nedenle emekliler gözünü Meclis’e çevirdi ve kendileri adına olumlu kararların çıkmasını umutla bekliyor.
 
Emekliler, vergi iadesinin yerini alan, halen maaşlarının yüzde 4’ü, yüzde 5’i kadar olan ek ödemenin günümüzde düşük kaldığını ifade ederek oranın en az yüzde 8’e çıkarılması beklentisini dile getiriyor.

Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileriyle bu görevlerden emekli olmuş kişileri kapsaması beklenen 3600 ek gösterge düzenlemesi, çözüme kavuşturulması beklenen ilk tasarı. Eğer tasarı Meclis’te kabul edilirse, ek göstergenin yenilenmesiyle hem maaşlar hem de emekli ikramiyesi artacak.

2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar, intibak için yasa beklentisi içinde. Yaklaşık 5 milyon emekliyi ilgilendiren intibak için Anayasa Mahkemesi, Meclis’i adres göstermişti. Eğer intibak yasası çıkarsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşları yeniden ele alınacak ve düzeltme yapılacak.

KAYNAK: GÜNEŞ

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Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 11:07
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