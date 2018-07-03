Emeklinin gözü hükümette

YENİ AKİT / EKONOMİ SERVİSİ

Memur ve emeklilerin maaşlarında yılın ikinci yarısında yapılacak artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanacak olan 6 aylık enflasyon rakamına göre belirlenecek.

Emeklilerin zam oranları emekli oldukları statüye göre değişiyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyona dayalı zam alırken, memur emeklilerinin zammı toplusözleşme görüşmelerinde belirleniyor.

EN DÜŞÜK 84 LİRA

TÜİK verilerine göre Ocak-Mayıs döneminde enflasyon oranı yüzde 6,39 olarak gerçekleşti. Bu orana haziran ayı enflasyonu da eklenecek ve 6 aylık enflasyon oranı belli olacak. Bu oran kadar SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam yapılacak. Bu oranın toplamda yüzde 7 olarak gerçekleşmesi halinde bin 200 TL emekli aylığı alan SSK veya Bağ-Kur emeklisinin maaşına 84 TL zam gelecek. Maaş zammının 250 TL’yi bulması söz konusu. Emekli maaşı yükseldikçe zam miktarı da artacak.

EMEKLİLİK DÖNEMİNE GÖRE FARK

2000 öncesi SSK emeklileri enflasyon yüzde 7 olarak gerçekleşirse bin 678 TL alacak. 2000–2008 yılları arasında emekli olan SSK’lılar ise en düşük bin 231 TL maaş alıyorlar. Bu rakam bin 317 TL’ye yükselecek. 2008 sonrasında emekli olan SSK’lıların ise en düşük emekli aylığı 935 TL’den bin TL’ye çıkacak. Esnaf Bağ-Kur’luların en düşük maaşı bin 418 TL’ye yükselecek.

En düşük memur emeklisinin aylığı ise 2 bin TL olacak. Emekliler ayrıca Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi önümüzdeki Kurban Bayramı’nda da biner liralık bayrak ikramiyesi alacaklar.

MEMURA DA ZAM GELİYOR

Emeklilerin dışında görevdeki memurların da maaşları temmuz ayında zamlanacak.

Memur ve memur emeklilerinin zam oranı net. Temmuz ayında memur ve memur emeklilerine yüzde 3,5 zam yapılacak. Yüzde 3,5 zamma ilave olarak memurlar ve memur emeklileri enflasyon farkı da alacaklar. Enflasyon farkı bu yıl enflasyon oranının yüzde 4’ü geçip geçmeyeceğine göre belli olacak. İlk 5 aylık veriler sonrası memurun enflasyon farkı alacağı neredeyse kesinleşti. Haziran ayıyla birlikte ilk altı aylık enflasyon oranın yüzde 4’ü aşan kısmı memur ve memur emeklilerinin maaşına yansıtılacak.