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Ekonomi Emeklinin bayram ikramiyesi 6-7 Mayıs’ta yatırılacak
Ekonomi

Emeklinin bayram ikramiyesi 6-7 Mayıs’ta yatırılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 12.7 milyon emekliye Ramazan Bayramı ikramiyesinin 6-7 Mayıs’ta ödeneceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 18:36:00 -
Emeklinin bayram ikramiyesi 6-7 Mayıs’ta yatırılacak

Bilgin, ödenecek ikramiye miktarının ise 12.3 milyar lira olduğunu bildirdi. Geçtiğimiz hafta yapılan yasal düzenlemeyle emekli bayram ikramiyesi bin 100 liraya yükseltilmişti. Bakan Bilgin, SSK emeklilerinin 6 Mayıs’ta; Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerinin ise 7 Mayıs’ta bayram ikramiyesi alabileceklerini duyurdu. Emeklilerin yanlarında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Bilgin, “Emek de emeklilerimiz de başımızın tacı. Emeklilerimizin 7 gün 24 saat hizmetindeyiz. Türkiyemizin kalkınması için alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz. Kendilerine aileleriyle hayırlı bayramlar geçirmelerini temenni ediyorum” dedi. İçişleri Bakanlığı tam kapanma döneminde 3-15 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılacak maaş ve ikramiye ödemeleri için emeklilerin evlerine en yakın banka şubelerine gidebileceklerini açıklamıştı. Ayrıca yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi amacıyla bu dönemde şubelerin açılış-kapanış saatlerinde esnemeye gidilecek. Engelli ve yaşlılara aylık ödemeleri evlerinde yapılacak.

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