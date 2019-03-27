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Emeklililer dikkat! Son gün 5 Nisan

TOKİ 'nin 50 bin sosyal konut projesi kapsamında evi olmayan emeklilerin başvurusu alınmaya başlandı. TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen emekliler 5 Nisan'a kadar başvuru yapabilecek.

27 Mart 2019 Çarşamba 10:25
Emeklililer dikkat! Son gün 5 Nisan

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Türkiye'nin 67 ilinde 140 projeyle hayata geçirilecek 50 bin yeni sosyal konut için talep toplanmaya devam ediyor. Normal başvurular için talep toplama süreci tamamlanırken, dün emekli başvuruları alınmaya başlandı. Evi olmayıp da fırsattan yararlanmak isteyen emekliler, başvurularla ilgili detayları araştırmaya başladı. Emeklilerin pek çok ildeki TOKİ konutları ve başvuru süreci ile ilgili merak ettiği sorular ve cevapları şöyle:

Başvuru için gerekli belgeler

Emekliler başvurularını Halk Bankası'na nüfus cüzdanı ile birlikte şahsen yapacak. Vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren 'belgeyi' başvuru formu ile birlikte teslim edecek.

Başvuru ücreti ne kadar?

Başvuru ile birlikte 2+1 konut seçenler 500 lira, 3+1 konut tercih edenler ise bankaya bin lira yatıracak. Kura sonucunda ev sahibi olamayanlar, başvuru ücretlerini aynı banka şubesinden geri alabilecek.

Emeklilere kaç projede konut inşa edilecek?

TOKİ'nin emeklilere ev projeleri, kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. 55 farklı proje için başvuru yapılabilecek.

Emeklilerin yakınları başvurabilir mi?

Vefat eden emeklilerin eşleri de emekli olmasalar dahi bu başvuruları gerçekleştirebilecek. Vefat eden emeklinin aylık maaşını alan dul kızları ise bu kapsamda yer almayacak.

Son başvuru tarihi ne zaman?

Emekliler için başvurular 5 Nisan'a kadar alınacak.

Hak sahipleri nasıl belirlenecek?

Emekliler inşa edilecek konut sayısının yüzde 25'i kadar kontenjana sahip olacak. Konut sayısından fazla başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecek. Başvuru sahipleri arasında TOKİ tarafından ilan edilecek tarihte 'Hak Sahibi Belirleme' kurası çekilecek.

Konutlar ne zaman teslim edilecek?

Hak sahipleri ile sözleşme imzalandıktan sonra konutlar 36 ay içerisinde teslim edilecek.

Konutlar ne kadar?

Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra satış fiyatları belirlenecek. 50 bin konut için tahmini en düşük fiyatın 116 bin 400 lira olması bekleniyor. Başlangıç taksitleri de 388 lira olarak öngörülüyor. 3+1 konutların fiyatlarının ise 170 bin 720 liradan başlaması bekleniyor. 20 yıla kadar vade seçilebiliyor.

Ödemeler ne zaman başlayacak?

Taksit ödemeleri 2+1 konutlarda konut tesliminden sonra, 3+1 konutlarda ise sözleşme imzalama tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacak. Konut satış vadelerinde faiz uygulanmayacak. Taksitler, 6 ayda bir memur maaş artış oranı, Yİ-ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olana göre artırılacak. (Takvim)

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 10:25
  1. Türkiye
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