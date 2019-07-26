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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), taşeron işçiler kadro ne zaman, süresiz nafakanın kaldırılması son dakika ne zaman?

EYT ne zaman çıkacak? Emeklilikte yaşa takılanlar son durum ne? Bazı siyasi partilerin özellikle de muhalefet partilerin seçimlerden önce vaadedilen konuların arasında yer almaktaydı EYT. 1999 yılında çıkartılan yasa sonucu mağdur olana binlerce vatandaşın merakla beklediği EYT’nin zaman çıkacağını, Emeklilikte yaşa takılanlar yasasının Meclis’ten çıkıp çıkmadığını her daim araştırıyordu. 31 Mart yerel seçimleri için çalışmalarına ara veren Meclis, nihayet 23 Haziran seçimleri sonrası çalışmalarına başladı. Seçimler sonrası gözler Meclis’e çevrilmişti. Zira Meclis’te zaman zaman CHP ve İP, EYT sonusunda teklif vermişti. Son dakika Meclis karar verdi. Peki EYT Meclis’ten çıkacak mı? Emeklilikte yaşa takılanlar yasası yeni yasama döneminde çıkar mı?

26 Temmuz 2019 Cuma 10:26
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), taşeron işçiler kadro ne zaman, süresiz nafakanın kaldırılması son dakika ne zaman?

EYT ne zaman çıkacak? Emeklilikte yaşa takılanlar son durum ne? Bazı siyasi partilerin özellikle de muhalefet partilerin seçimlerden önce vaadedilen konuların arasında yer almaktaydı EYT. 1999 yılında çıkartılan yasa sonucu mağdur olana binlerce vatandaşın merakla beklediği EYT’nin zaman çıkacağını, Emeklilikte yaşa takılanlar yasasının Meclis’ten çıkıp çıkmadığını her daim araştırıyordu. 31 Mart yerel seçimleri için çalışmalarına ara veren Meclis, nihayet 23 Haziran seçimleri sonrası çalışmalarına başladı. Seçimler sonrası gözler Meclis’e çevrilmişti. Zira Meclis’te zaman zaman CHP ve İP, EYT sonusunda teklif vermişti. Son dakika Meclis karar verdi. Peki EYT Meclis’ten çıkacak mı? Emeklilikte yaşa takılanlar yasası yeni yasama döneminde çıkar mı?

3600 ek gösterge polis, öğretmen, din görevlisi, hemşire son dakika haberi. Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatil kararı önceki gün Resmi Gazete'de yayımlandı. 18 Temmuz'da düzenlenen TBMM Genel Kurulunda TBMM 'nin 1 Ekim tarihine kadar tatile girmesi kararı alındı. Tepki ile karşılanan tatil kararı önceki gün Resmi Gazete'de yayımlandı ve tatil kararı resmileşti. Bu karar sonrası binlerce öğretmen, din görevlisi, polis ve hemşire ile bunların yakınları 3600 ek gösterge yasası için yeni yasama yılını bekleyecek. 

KHK ile kadroya alınmayan KİT işçileri ve diğer kadro alamayan işçiler, kadro sorununun çözümünü bekliyor. Bunun yanı sıra Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşlar bir an önce bu düzenlemenin yapılmasını talep ediyorlardı. 24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri öncesi seçim beyannamesinde yer alan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da seçim döneminde sözünü verdiği 3600 ek gösterge, MHP’nin yine seçimler öncesi Meclis’e verdiği ceza indirimi af yasası, bunun yanında süresiz nafaka, hal yasası, taşeron işçilere kadro verilmesi gibi Türkiye’nin milyonlarca vatandaşın sorununu teşkil eden sıkıntıların çözümü beklenmekteydi Meclis’ten. Meclisin kapanması nedeniyle 1 Ekim 'e ertelendi. Nafaka, emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), taşeron işçiler, meselesi de Ekim ayına ertelendi. 

Süresiz nafaka ne zaman kalkacak? Nafaka son durum ne?

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 10:26
  1. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT)
  2. taşeron işçiler
  3. ek gösterge

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