Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor

Tek başına iktidar olan AK Parti'ye yıllarca başörtü yasağını bile kaldırttırmayan, 27 nisan muhtrıası ile tehdit eden laiklik istismarcısı generaller, emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar. ABD karşıtı gibi gözüken emekli amiral Türker Ertürk, Türkiye'yi içerden vurmak için harekete geçti.

ABD karşıtı gibi gözüken emekli amiral Türker Ertürk, kritik bir süreçte Türkiye'yi içerden çökertmek için harekete geçti. Siyasi iktidara salladıkları parmakları unutturmaya kalkışan Ertürk, "İktidar 17 yıldır ülkemizi yönetiyor ama hep mağduriyet edebiyatı yapıyor, içte ve dışta düşman yaratıyor, suçu başkalarının üzerine atıyor ve hiçbir konuda doğruyu söylemiyor, söyleyemiyor!" diyerek, tam da ABD'nin F-35ve S-400 tehditleri yapıldığı günlerde, siyasi iktidarı hedef aldı.

Halkın taleplerinin yerine getirilmesi rahatsız etti!

Karanlık odatv’de yayınlanan yazısında ABD sözcüsü gibi ifadeler kullanan ve Türkiye'yi hayali düşman üretmekle suçlayan Ertürk, "İktidar; görevi devraldığı 2002’den beri Doğu Akdeniz’de Türkiye aleyhine gelişen, çıkarlarımızı ve güvenliğimizi tehdit edeceği daha o günden belli olan gelişmelere duyarsız kalmış, uyarıları ciddiye almamış, parmağını kıpırdatmamış, enerjisini ve zamanını Cumhuriyetimizin kurucu ilke ve değerlerini yok etmek için harcamıştır." diyerek, başörtü yasağının kaldırılması, İHL'lerin önündeki katsayı zulmünün kaldırılması gibi halkın taleplerinin yerine getirikmesini eleştirdi.

Seçilmiş iktidara parmak salladı!

Cumhuriyetin kurucu ilkelerinin ne olduğunu açıklamadan, siyasi iktidara parmak sallamaya devam eden emekli amiral,

"Ki o Türk Deniz Kuvvetleri, 1571’de İnebahtı’da (Lepanto) alınan yenilgiden sonra geldiği en güçlü zirvedeydi. Ama bugün, Türk Deniz ve Hava Kuvvetleribaşta olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri’nin doğru ve milli bir siyasi otorite emrinde, ciddi bir rehabilitasyon sürecine ihtiyacı var, eski gücüne ulaşması için!" ifadeleri ile, nerede ise Osmanlı'dan bu yana 450 yıllık gerilemenin faturasını da, tek başına AK Parti iktidarına yamamaya çalıştı..

Erdoğan’ı hedef aldı

FETÖ'nün askeri okullardaki operasyonları sırasında emekliliği seçerek kendisini kurtarmayı tercih eden ve bu şekilde cezaevine girmeyen emekli amiral, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı da şu ifadeleri ile direkt hedef olarak seçti:

"Bu işler; Ey Amerika!, Ey Avrupa!, Ey İsrail!, Ey Mısır! demekle olmuyor! Yapılan konuşmalarda gürültülü bağırışlar ve meydan okumalar fazla ise içerik ve karşılığı zayıf demektir."

Vatandaş merak ediyor

Odatv'de yayınlanan bu yazıyı okuyanlar, "Yıllarca peygamber ocağından yiyenlerin, 'Ey Amerika!, Ey Avrupa!, Ey İsrail!, Ey Mısır!' denilmesinden niye rahatsız olunduğu"nu merak ediyorlar…

Vatandaş soruyor:

"ABD'nin S-400 politikası, F-35 politikası, 15 temmuz hain darbe girişiminin failini vermemesi karşısında emekli amiralin bir teklifi var mı?

Avrupa'nın, üç tane mülteci almamak için yaptığı sınır kapamaların..Kendilerine kaçanFETÖ'cü darbecileri iade etmemelerinin bir haklı gerekçesi olabilir mi?

Filistin'de binlerce müslümanın katili İsrdail'i korumanın anlamı nedir?

Mısır'da yönetime el koyan darbeci Sisi'yi korumanın arkasında, emekli amiralin Türkiye'deki sivil yönetime parmak sallama tehditi olmasın!"

Kamuoyu emekli amiralden bu sorulara cevap vermesini bekliyor...

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