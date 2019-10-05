Emeklilik yaşı ve emeklilik prim günü emeklilik şartları

Emeklilik yaşı ve emeklilik prim günü merak ediliyor. Emeklilik şartları 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre belirlendi. Emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşına çıkartıldı. 2008 yılında yapılan ikinci değişiklikle de emeklilik yaşı 2036’dan itibaren yeniden kademeli olarak artırılarak kadın ve erkeklerde 2048 yılında 65’de eşitlenecek. Emeklilik bekleyenler bir yandan da emeklilik yaşını ve primini ve 2000 yılında sigorta başlangıcı olan bayan ne zaman emekli olacağını araştırıyorlar. Peki, 2000 yılında sigortalı olan ne zaman emekli olur, 2000 yılında sigorta başlangıcı olan bayan ne zaman emekli olur? İşte detaylar...

Emeklilik hesaplama, emeklilik yaş tablosu ile emeklilik hesaplama SGK, emeklilik hesaplama Bağkur, emeklilik hesaplama memur ve emeklilik hesaplama 4C ile emeklilik hesaplama engelli hesaplama uygulaması yöntemi ile çalışanların ne zaman kaç yaşında ve emekli olmak için emeklilik prim günün kaç olması gerektiğini öğrenilmekte. Ne zaman emekli olacağınızı öğrenmek için doğum tarihi, hizmet başlama tarihi, SSK prim ödeme gün sayısı, askerlik gün sayısı, fiili gün sayısı, yurtdışı gün sayısı ile 3600 gününün doldurulduğu tarih bilgileri ile SGK Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilik sorgulaması yapılmakta.

2000’den beri sigorta girişi olan biri ne zaman emekli olabilir?

* İlk sigortalı olduğu tarih 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arası olanlar sigortalılık süresi olmadan, 7000 gün prim ödemeleri ve 60 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.

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