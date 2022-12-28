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Ekonomi

Emeklilik yaşı hesapla! e-Devlet emeklilik yaşı sorgulama:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT konusunda açıklamada bulundu. Bu açıklamanın ardından pek çok kişi ne zaman kaç yaşında emekli olabileceklerini araştırmaya başladı. Peki, kim ne zaman emekli olacak?

Yeniakit Publisher
2022-12-28 21:05:00 -
Emeklilik yaşı hesapla! e-Devlet emeklilik yaşı sorgulama:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT konusunda beklenen açıklamayı yaptı. Peki, kim ne zaman emekli olacak?

Emeklilik yaşı hesapla! e-Devlet emeklilik yaşı sorgulama:

İşçi, memur, Bağ-Kur'luların emekli olabilmesi için prim gün sayısı, çalışılan yıl ve yaş göz önünde bulunduruluyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaş sınırının kaldırıldığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına ulaşacak. Herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak” dedi.

Emekli olabileceğiniz yaşı e-Devlet üzerinden hesaplamanız mümkün. E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra ‘Çalışma Hayatım’ sayfası üzerinden emekli olacağınız yaşı hesaplayabilirsiniz. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından sistemde bir yoğunluk yaşanmaya başladı.

 

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