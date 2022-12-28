Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT konusunda beklenen açıklamayı yaptı. Peki, kim ne zaman emekli olacak?

Emeklilik yaşı hesapla! e-Devlet emeklilik yaşı sorgulama:

İşçi, memur, Bağ-Kur'luların emekli olabilmesi için prim gün sayısı, çalışılan yıl ve yaş göz önünde bulunduruluyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaş sınırının kaldırıldığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına ulaşacak. Herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak” dedi.

Emekli olabileceğiniz yaşı e-Devlet üzerinden hesaplamanız mümkün. E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra ‘Çalışma Hayatım’ sayfası üzerinden emekli olacağınız yaşı hesaplayabilirsiniz. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından sistemde bir yoğunluk yaşanmaya başladı.