Emeklilik yaşı düştü mü? Son dakika Resmi Gazete kararı emeklilik yaşı kaç?

Emekli olunması için çalışma yılı, prim gün sayısı ve yaş şartını tamamlamak gerekiyor. 1999 yılında çıkan kararla binlerce kişi emeklilikte yaşa takıldı. EYT’liler erken emekli olmak için haklarını aramayı sürdürürken, emeklilik yaş şartına ilişkin Resmi Gazete’de önemli bir karar yayımlandı.

Emeklilik yaşı kaç oldu?

Emeklilik son dakika haberi. Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında görevli personelin tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin şekilde yararlanılması, özlük haklarının iyileştirilmesi gibi düzenlemeleri içeren Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna göre, uzman erbaşların emeklilik yaş haddi 55 olacak. Seferin gereği olarak lüzum görülmesi ve sağlık durumlarının elvermesi halinde uzman erbaşlar, 60 yaşına kadar en gençlerinden başlanarak orduya alınabilecek.

Uzman erbaşların kadroya nasıl atanır?

40 yaşını dolduran, komando olarak istihdam edilen uzman erbaşlar, istihdam edildikleri sınıfların yönetmelikte belirlenen uygun kadro görev yerlerine atanacak. Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği kurulacak. Hizmet süresinin ilk 5 ayını tamamlayan uzman erbaşlara, bir adet yerli üretim ordu tipi tabanca ve bir kutu mermi verilecek. Sağlık Bilimleri Üniversitesinde uzmanlık eğitimi gören misafir askeri personele, aynı yerde eğitim alanlarda olduğu gibi ödeme yapılacak.

Kiraya verilen veya üçüncü şahıslara işlettirilen kısımları hariç askeri kantinlerin elektrik, su ve yakacak giderleri, genel bütçeden karşılanacak. Dış kaynaktan temin edilen subaylardan ve astsubaylardan, deneme süresinin bitiminden önce temin şartlarını taşımadığı anlaşılanların veya bu şartları kaybedenlerin ilişikleri kesilecek.

Astsubay meslek yüksek okullarında görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanları; Astsubay Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'nün talebi ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü'nün ihtiyaç göstermesi üzerine sözleşmeli olarak çalıştırılacak.

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