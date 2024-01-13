Emeklilik yaşı değişiyor, çok konuşulacak karar! Türkiye planı: hemen tabloya bakın, rakamlar her şeyi açıklıyor! Emekli olacak grup

Mevcut sistemde 9.000 gün olan prim ödeme zorunluluğu, yeni düzenlemeyle 7.200 güne indiriliyor. Bu vatandaşların daha az prim ödeyerek daha erken emekli olmalarını sağlayacak. Özellikle Bağ-Kur'lu vatandaşlar için bu büyük bir fırsat anlamına geliyor. Bu doğrultuda da yeni tablo merak konusu olmaya devam ediyor.

PRİM GÜNLERİ DÜŞÜYOR: 9.000'DEN 7.200'E...

Yapılan düzenleme SSK ve Bağ-Kur arasındaki prim günü yükümlülüğü farkını ortadan kaldırıyor. Bu eşitleme hem erken emeklilik imkanı sağlıyor hem de emeklilik aylıklarında yaklaşık %20'lik bir artışa yol açıyor.

EMEKLİLİK SÜRECİ 5 YIL ÖNE ÇEKİLİYOR

2008 yılındaki sosyal güvenlik reformuyla belirlenen 7.200 günlük prim şartı, Bağ-Kur'lular için 9.000 gün olarak uygulanıyordu. Yeni düzenleme ile bu her iki grup için de 7.200 gün olacak. Bu emeklilik sürecini daha kısa ve avantajlı hale getirecek.

1 MİLYON KİŞİYE ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI

Bu düzenleme Türkiye genelinde 1 milyondan fazla vatandaşı etkileyerek, onlara daha az prim ödeyerek daha erken emekli olma şansı sunacak.

YENİ TORBA YASADAKİ MADDELER

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ev Hanımlarına Emeklilik Düzenlemesi

Takvim'in haberine göre: Torba yasanın en önemli maddelerinden birisi ise ev hanımlarına yönelik. Uzun zamandır gündemde olan ev hanımlarının emeklilik hakları, bu yasa ile somut bir zemine oturtuluyor. Yeni düzenleme, ev hanımlarının belirli şartlar altında emeklilik haklarından faydalanabilmelerini sağlayacak.

Bağ-Kur'da Prim Düşüşü

Bağ-Kur sigortalıları için emeklilik yolunda önemli bir değişiklik gündemde. Bir süredir beklenen bu düzenleme ile Bağ-Kur'lu vatandaşların emeklilik için gerekli olan prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200 güne düşürülüyor.