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Emeklilik nasıl hesaplanır?

Yeni düzenleme ile birlikte SSK, Bağkur ve emekli sandığı çalışanlarının ne zaman emekli olacağı konusu en çok merak edilenlerin başında yer alıyor.

12 Eylül 2019 Perşembe 10:41
Emeklilik nasıl hesaplanır?

Ne zaman emekli olurum sorusu SSK, Bağkur ve emekli sandığı çalışanlarının en çok merak ettiği konular arasında yerini alıyor. Yaşamlarının büyük bir bölümünü çalışarak ve geleceğine yatırım yaparak geçiren vatandaşlar, emeklilik gününü ve çalışmasının karşılığı ne kadar maaş alacağını araştırıyor.  Ancak 01.05.2008 tarihinden sonra sigorta başlangıcı olanlar için emeklilik yaşını belirleyen temel ölçüt prim gün sayısı yeniden düzenlendi. Peki ne zaman emekli olurum? Emeklilik gün ve pirim sayısı nasıl hesaplanır? tüm detayları ile haberimizde;

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

01.05.2008 tarihinden sonra sigorta başlangıcı olanlar için emeklilik yaşını belirleyen temel ölçüt prim gün sayısı yeniden düzenlendi.  5754 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği 01.05.2008 tarihinden sonra pirim gün sayısı başlangıcı olanlar 60-65 yaşları arasında emekli olacak. Erkekler için 01.01.2036'dan sonra, kadın çalışanlar için ise 01.01.2040'dan sonra pirim gün sayısını dolduranlar en erken 61 yaşında emekli olabilecek. Buna ek olarak 4A (özel sektör) çalışanlarının 7.200 gün (20 yıl) prim, 4B ve 4C  çalışanlarının ise 9.000 gün (25 yıl) prim ödemesi yapması gerekiyor.

SGK, BAĞKUR, EMEKLİ SANDIĞI PİRİM GÜN SAYILARI VE EMEKLİLİK YAŞ TABLOSU!

SGK 4A Erkek Emeklilik Hesaplama Tablosu

01.05.2008 ve Sonrasında İşe Giriş Yapan Erkek Çalışanların Prim Gün Sayısına Doldurma Tarihlerine Göre Emeklilik Yaşları

SGK 4A Kadın Emeklilik Hesaplama Tablosu

01.05.2008 ve Sonrasında İşe Giriş Yapan Kadın Çalışanların Prim Gün Sayısına Doldurma Tarihlerine Göre Emeklilik Yaşları

SGK 4B ve 4C Erkek Emeklilik Hesaplama Tablosu (Emekli Sandığı ve Bağ-Kur)

08.09.1999 ve öncesi işe başlayanlar için - Kalan prim günü hesaplaması için baz alınacak tarih 23.05.2002'dir.

08.09.1999'dan Sonra İşe Başlayan 4B ve 4C Erkek Emeklilik Hesaplama (Emekli Sandığı ve Bağ-Kur)

SGK 4B ve 4C Kadın Emeklilik Hesaplama Tablosu (Emekli Sandığı ve Bağ-Kur)

08.09.1999 ve öncesi işe başlayanlar için - Kalan prim günü hesaplaması için baz alınacak tarih 23.05.2002'dir.

08.09.1999'dan Sonra İşe Başlayan 4B ve 4C Kadın Emeklilik Hesaplama (Emekli Sandığı ve Bağ-Kur)

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 10:41
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