Emeklilik bekleyen Bağ-Kur'lulara müjde!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) 29. Dönem 6. Olağan Meclis Toplantısı’na katılarak Meclis Üyelerine hitap etti. ATO Meclis Salonu’nda gerçekleşen ve ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ile ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal’in açılış konuşmalarını yaptığı toplantıya, ATO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri katıldı.



“BAĞ-KUR’LULAR UZUN SÜRE PRİM ÖDEYİP, GEÇ EMEKLİ OLUYOR”

ATO Başkanı Gürsel Baran, ATO’nun, işveren kuruluşu olması ve üyelerinin istihdam sağlayan işletmeler olması nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ATO’yu doğrudan ilgilendiren Bakanlıkların başında geldiğini belirterek, Bakan Bilgin’in kapısını sorun aktarmak üzere defalarca çaldıklarını söyledi. ATO olarak ilettikleri sorunların çözümüne ilişkin Bakan Bilgin’den her zaman olumlu karşılık aldıklarını kaydeden Baran, “Kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasından, nakdi ücret desteğine, işsizlik ödeneğinden, normalleşme desteğine, SGK Prim borçlarına, Sağlık Uygulama Tebliği bedellerinin güncellenmesine kadar pek çok konuyu gündeme getirdik. Bunlardan biri de asgari ücretteki işveren yükünün azaltılmasıydı. Hem kendisine gerçekleştirdiğimiz ziyarette hem de Odamızda yaptığımız toplantıda konuyu dile getirmiştik. Hepinizin de bildiği gibi asgari ücretteki gelir ve damga vergisi kaldırılarak işveren maliyeti aşağıya çekildi.” diye konuştu.

Pandemi sürecinde verilen desteklerin de çok önemli olduğunu belirten Baran, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin’e teşekkür etti. Bağ-Kur’luların emekliliği için uygulanan prim gün sayısı konusunda üyelerinden gelen talepleri Bakan Bilgin’e geçen haftalarda ilettiklerini hatırlatan Baran, “Bağ-Kur’luların emekliliği için uygulanan prim gün sayısı 9 bin gün yani 25 yıl boyunca prim ödenmesi gerekiyor. Oysa işçi ve memurlar için bu süre 7 bin 200 gün ve 20 yıl. SGK'lı çalışanla Bağ- Kur'lu çalışan arasında 1.800 gün yani 5 yıllık süre farkı var. Bağ- Kur'lular daha uzun süre prim ödeyip, daha geç emekli oluyor. Yatırım yaparak, risk üstlenerek katma değer ve istihdam yaratarak ekonomiye katkı sağlayan işverenlere yönelik uygulanan 9 bin günlük prim süresinin üyelerimizi de kapsayacak şekilde 7 bin 200 gün şeklinde uygulanmasını talep ediyoruz.” diye konuştu.



“İLK FIRSATTA YAPACAĞIMIZ DÜZENLEMELERDEN BİRİ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de konuşmasında, ATO Başkanı Baran’ın Bağ-Kur’luların emeklilik prim gün sayısının SSK’lılarla aynı seviyeye getirilmesi talebini ilettiğini hatırlatıp, “İlk fırsatta yapacağımız düzenlemelerden biri” diyerek Bağ-Kur’luların emeklilik prim gün sayısının indirileceğini ifade etti.



Küçük işletme sahipleri ile büyük işletmelerin emeklilik şartlarının aynı şekilde değerlendirilemeyeceğine dikkat çeken. Bilgin, “Küçük işletmelerdekiler hem emekçi hem sermayedar. Bu işletmelerin sahipleri için büyük işletmelerin emeklilik şartlarını geçerli sayamayız. Dolayısıyla mikro işletmelerde prim gününü yeniden düzenlemek lazım. Bu da önümüzde. Bütün hazırlıklar bitmiş, ilk fırsatta yapacağımız düzenlemelerden biridir. Esnafımıza, tüccarımıza verdiğimiz sözdür." diye konuştu.