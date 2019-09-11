Emeklilik başvuru talep formu, sigortalıların emekli olabilmeleri için Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuruları sırasında kullandıkları bir belgedir. Bu kapsamda belge, sigortalı ile ölen sigortalıların 18 yaşından büyük yakınlarına bağlanacak gelir ve aylıkları kapsayan bir belgedir. Belge doğru bir şekilde doldurulmazsa şayet, başvuru iptal olabiliyor. Bu bağlamda ise formun doğru bir şekilde doldurulması gerekiyor. Peki, emeklilik başvuru talep formu nasıl doldurulur?

Emeklilik başvuru talep formu nasıl doldurulur?

Emeklilik tahsis talep formunu doldurmak için, nasıl dolduracağınıza karar vermeniz gerekmektedir. Bu kapsamda nereye ne yazmanız gerektiği, elde de doldursanız, sistem üzerinden de doldursanız, değişmeyecektir. Sistem üzerinden yapılacak emeklilik talep formu doldurma işleminde e-devlet sistemini tercih etmeniz gereklidir. Öncelikle e-devlet sistemine giriş yapmalısınız. Girişin ardından emeklilik tahsis talep formuna ulaştıktan sonra yapacağınız işlemler şunlardır:

T.C. kimlik numarası, en üst kısımda sorulacaktır. Burada T.C. kimlik numaranızı doğru ve eksiksiz olarak giriniz.

Altında ad, soyad kısmına da adınızı soyadınızı yazınız.

Buranın altında Sigorta Sicil Numarası, Bağ-Kur Numarası, Tahsis Numarası seçeneği bulunmaktadır. Bu seçenekte emeklilik türünüzü girmeniz gerekmektedir. emekliliğiniz ya da hak sahibi olduğunuz emeklilik hangi türde ise, o türün numarasını girmeniz gerekmektedir. eğer SSK kapsamında sigortalı iseniz 4A SSK numaranızı, Bağ-Kur kapsamında emekli iseniz 4B numaranızı yazmanız gerekmektedir. hak sahibi olan sizseniz bu bölümü boş bırakabilirsiniz.

Emeklilik başvuru formu nereden alınır?

Emeklilik tahsis talep formu alınabilecek yerler, e-devlet sistemleridir. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan azılı belge halinde alacağınız formu, e-devlet sistemindeki şekli ile online olarak doldurabilirsiniz. Bu şekilde dolduracağınız formun çıktısını direkt olarak alabilirsiniz. Bunun için e-devlet şifreniz ile sisteme giriş yapmanız gerekmektedir. Sistem girişinin ardından en alt kısımda bulunan hizmetler ve bakanlıklar kısmını inceleyerek ya da sağ üst kısımda bulunan arama bölümünden Sosyal Güvenlik Kurumu anahtar kelimesini yazarak aramanızı yapabilirsiniz.

EMEKLİLİK BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

Talep çeşidi bölümü nasıl doldurulur?

Emekli talep formunda talep çeşidi bölümü, sigorta türünün işaretlendiği bölümün hemen altında bulunmaktadır. Burada Tahsis Talep Çeşidi yazısı bulunmaktadır. Bu yazıya başvurunuzun sebebini işaretleyerek yanıt vermelisiniz. Eğer emekli maaşı başvurusunda bulunuyorsanız buraya Yaşlılık Aylığı, hak sahibi iseniz Ölüm Aylığı, iş göremezlik raporu ile gelir başvurusu yapıyorsanız İş Kazası Geliri, malulen emekli olma talebiniz varsa Malulen Emeklilik yazmanız gerekmektedir.

Hak sahibi belirtmek

Hak sahiplerinin form üzerinde ölüm tarihi yazması gerekmektedir. Ölen kişiden alınacak tutarın, kişiye aktarılabilmesi için ölüm tarihinin gün ay yıl şeklinde yazılması ve takvimden işaretlenmesi gerekmektedir. vefat eden kişiden kalacak maaşın alınabilmesi için hak sahibine ait olan yerlerin eksiksiz doldurulması gerekmektedir. Bu şekilde seçeneği işaretlemenizin ardından bir soru altta vefat eden kişiye yakınlığınızı sorgulayan bir bölüm bulunmaktadır. Bu bölümde de hak sahibi iseniz vefat edene yakınlığınızı bildirmeniz gerekecektir. Burada annesi, oğlu, kızı gibi seçenekler bulunmaktadır. Bu seçenekler arasından size en uygun olanı seçebilirsiniz. Bunun yanında sigorta talebini ileten kendinizseniz, kendi sigortanız için başvuru yapıyorsanız, buradaki yakınlık derecesi bölümüne kendisi yazmanız gerekecektir.

Tercih edilen banka ve şube seçimi

Emekli maaşının alınacağı bankanın seçimi bölümünde, banka veya PTT seçeneklerinden birini seçmeniz gerekmektedir. ancak bu seçimi detaylandırmanız gerekir. Seçeneğiniz PTT şubesi ise İstanbul Esenler Merkez Mahallesi PTT Şubesi gibi detaylı adres vermelisiniz. Tercihiniz bir banka ise de örneğin: Ankara Merkez Akbank Şubesi gibi detay bildirmeniz gerekmektedir.