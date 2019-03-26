Emekliliğini açıklayan McGregor'a Khabib'ten flaş cevap! "Ormanda sadece 1 tane kral olabilir"

Bu sabah MMA'den emekli olduğunu açıklayan İrlandalı dövüşçü Conor McGregor'a rakibi Khabib Nurmagomedov'dan cevap geldi.

Geçtiğimiz aylarca ikili arasından yapılan karşılaşmayı 4. raunt sonunda Avar asıllı Rus dövüşçü Khabib Nurmagomedov kazanmıştı. İrlandalı McGregor'un bu sabah açıkladığı emeklilik kararına Khabib'ten cevap geldi.

Twitter üzerinden fotoğraflı gönderme

Nurmagomedov resmi Twitter hesabından attığı tweette 'Ormanda sadece bir tane kral olabilir. Sadece bir...' yazdı. Khabib, McGregor'a gönderme yapan tweetine altın kemeriyle çektirdiği ve eliyle '1' işareti yaptığı bir fotoğrafı koydu.

İkilinin arasında gerginlik maçtan sonra da devam etmişti. Şimdi McGregor'un Khabib'e bir cevap verip vermeyeceği merak konusu oldu.