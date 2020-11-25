Emekliliğinde ünlü gemi ve vapurların maketlerini yapıyor

YALOVA (AA) - SITKI YILDIZ - Yalova'da, emekliliğinin ardından maket gemi yapımına başlayan 68 yaşındaki Yahya Ekler, orijinal projesinin ölçeklendirilmiş halini ortaya çıkardığı gemilerin maketlerini hazırlıyor.

Türk Telekom'dan 16 yıl önce emekli olduktan sonra maket gemi yapımına merak salan 2 çocuk babası Ekler, evinin bulunduğu binanın bodrum katında atölye kurdu.

Burada maket gemiler yapmaya başlayan Ekler, 15 yılda 25'in üzerinde gemi maketi hazırladı.

Maket yapımını ustası Cemil Akça'dan öğrenen Ekler, AA muhabirine, daha önce kayıkla denize balık avlamak için açıldığını, zamanla kayıkları onardığını söyledi.

Ekler, "Emekli olduktan sonra denize çıkamaz oldum. Bunun üzerine evde gemi maketi yapmaya başladım. Eskiden beri gemi ve sandallara merakım olduğu için başladım. Emekli olduktan sonra bir boşluğa düştüm. Ondan sonra gemiler, trenlerle uğraşmaya başladım. Bu iş benim için çok iyi oldu." diye konuştu.

- "Gemilerimi değerini bulamadığı için satmıyorum"

Elde ettiği gemi projelerinin 1/100 oranında ölçeklendirilmiş halini atölyede kullandığını anlatan Ekler, şöyle devam etti:

"Aslında gemi ve kayıkların büyüklüklerine göre ölçeklendirme yapmak gerekiyor. Mesela Savarona gemimiz 126 metre uzunluğunda. Bunu 1/98 oranında ölçeklendirip yaptım. Şehir hatları, Boğaziçi vapurları ve Türk gemilerini yapıyorum. Paşabahçe, Yalova ve Büyükada gemilerine başladım. Bunları bitirmeye niyetim var. Şu ana kadar 25-30 arası gemi yaptım. Hemen hemen hepsi elimde duruyor. Değerleri çok düşük olduğu için satmıyorum. Masrafları çok fazla ama verilen değer ise çok az. Ben de gemilerimi değerini bulamadığı için satmıyorum. İnternette de satışa sunmuyorum."

- "Gemiler için 4-5 ay süren bir emek gerekiyor"

Kendine göre bazı maketleri fiyatlandırdığına dikkati çeken Ekler, şunları kaydetti:

"Gemiler için 4-5 ay süren bir emek gerekiyor. El emeği olarak 1000, 1500 lira istiyorum. Gemileri gören herkes çok beğeniyor, beni takdir ediyorlar. Bu işte önemli olan sabır. Sabır olmazsa bu iş yapılmaz. Bazen bir bölümü yanlış yaptığımda tüm gemiyi söküp tekrar takıyorum. Projenin tamamını uygulamam gerekiyor. Yaz aylarında deniz kenarında maketlerimi yapıyorum. Birkaç meraklı arkadaşa maket yapımını aşıladım. Projesini ve malzemeleri verdim. Ayrıca buradaki deniz okulundan öğrenciler geldiğinde onlara da öğretmeye çalışıyorum. Merak edenler gelsin, onlara da yardım edebilirim. Elimde yüzlerce proje var."

- "Zırhlı savaş gemimizi maalesef yapamadım"

Bazen maketini yapmayı istediği gemilerin projelerine ulaşamadığını, bunun da kendisini üzdüğünü dile getiren Ekler, bunlardan birinin Yavuz Zırhlısı olduğunu belirtti.

"Maalesef Yavuz gemisinin maketini yapacaktım ama olmadı. Çok uğraştım ama projesini bulamadım." diyen Ekler, sözlerini şöyle tamamladı:

"Zırhlı savaş gemimizi maalesef yapamadım. Onu artık ileride yaparım diye ümit ediyorum. Onun yerine Muavenet gemimizi yaptım. Evde de bir odam var. Burası çok soğuk olduğunda bazen orada yapıyorum. Bazen hanım evde de yaptığım için kızmıyor değil. Bu işe merakı olanlar gelip bana sorsunlar. Elimden geldiği kadarıyla yardımcı olurum. Bazen özel çalışmalar için bana gelenler oluyor. Mesela benden silah kabzası istediler. Ama o silah kabzası benim 5-6 ayımı aldı."



