Emekliliğimi nasıl öğrenirim? Ne zaman emekli olurum?

Emeklilikte yaşa taklanlar yani EYT'nin yanında SGK, Bağkur ve Emekli Sandığı sigorta koluna tabi vatandnaşlar ne zaman emekli olacağının merakı içinde. Emeklilik hesaplama yapılması için emeklilikte üç dönem dikkate alınır. Birincisi 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalıların durumu, emeklilik hesaplamasında ikinci dönem 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arası sigorta girişi olanların durumu ve üçündü dönem ise 30 Nisan 2008 sonrasında sigorta girişi olanların durumu.

Ne zaman emekli olabilirim?

Bu soruyu çalışıp da sormayan kişi yoktur desek yalan söylemiş olmayız. Ne zaman emekli olabilirim sorgulayarak emeklilik gününüzü, tarihinizi ve emeklilik yaşınızı öğrenebilirsiniz. Ne zaman emekli olabilirim? Sorusunu sormak için arama motoru Google da müthiş bir arama söz konusu. Ne zaman emekli olurum Bağkur, ne zaman emekli olurum emekli sandığı, ne zaman emekli olurum memur, ne zaman emekli olabilirim ne kadar maaş alabilirim? Soruları da yine internet ortamında en çok aranan konular arasında. Emeklilik sorgulamak için iki yöntem vardır. Birincisi SGK emelilik sorgulama yapılarak ikinisi ise e devlet ne zaman emekli olurum sorgulama yapılarak emeklilik tarihi, prim gün sayısı ve emeklilik yılı öğrenilmekte.

SGK emeklilik sorgulama nasıl yapılır?

Emeklilik sorgulama yapacakların ilk adresi SGK’nın emeklilik sorgulama sayfası olmakta. SGK emekli sorgulama sayfasından T.C ile maaş sorgulama, 4A emekli maşı hesaplama robotu, birikmiş emekli maaşı sorgulama, memur emli maaşı hesaplama yapılabileceği gibi 4A emeklilik sorgulama da yapılır. SGK emeklilik sorgulama yapmak için uyg.sgk.gov.tr adresine girilir. SGK emekli sorgulamak için tıklayın.

SGK emekli sorgulama yapmak için Ne zaman emekli olurum? Sayfası karşınıza çıkmakta. Emeklilik sorgulamak için cinsiyetiniz bölümünden cinsiyetinizi seçiyorsunuz. Hemen alt kısımda bulunan doğum tarihinizi gün ay yıl olarak işaretliyorsunuz. İlk sigorta başlangıç tarihini istenen kutucuğa dolduruyorsunuz. Hemen yan tarafta malüliyyetiniz var mı? Erken Yaşlanma var mı? Sorularıyla karşılıyorsunuz. Durumunuza göre evet ya hayırı seçiyorsunuz. Mevcut bilgileriniz bölümünde ise SGK prim ödeme gün sayınız, Diğer sandıkların ait gün sayınız, askerlik gün sayınız, fiili gün sayınız yurtdışı gün sayınız, 3600 günün doldurulduğu tarih gibi kısımların yer aldığı bölümleri doldurup gönder dediğinizde ne zaman emekli olacağınıza ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

SGK (4A) Hizmet Dökümü (Prim Günü) Sorgulama

SGK hizmet dökümü sorgulamak için e devlet üzerinden emeklilik sorgulama yapılır. Peki E devlet üzerinden sigorta sorgulama nasıl yapılır? İlk önce giriş.türkiye.gov.tr üzerinden e devlete girmemiz gerek. E devlet girişi yapmak için TC kimlik no ve e devlet şifresine ihtiyaç vardır. E devlet şifresi olmayanlar PTT şubelerinden e devlet şifresini temin edebilirler. E devlet girişi yaptıktan sonra sitenin en üst kısmında bulunan arama çubuğuna SGK hizmet dökümü yazınız. Hemen alt kısımda 4A hizmet dökükü seçeneği tıklanır. Açılan pencerede kmlik bilgilerinizin çıktığını göreceksiniz. Kimlik bilgilerinizin hem alt kısmında 4A hizmet dökümü detaylı seçeneğini tıklayınız. Burada daha önce çalıştığınız tüm işyerlerinin isimleri ve işyerlerinin size her ay yatırdığı sigorta prim gün sayısını ve sigorta ücretini detaylı olarak görebilirsinizi.

3600 günle kimler emekli olur?

3600 günden emekli olma şartları nelerdir? 2019 Emeklilik hesaplama, 3600 günden emekli olanların maaşı ne kadar? Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan kişiler 3600 günden emeklilik hakkına sahip olmakta. 15 yıl 3600 günden emekli olmak nasıl olunur? Çalışan 3600 günü doldurdu bundan sonra SGK’ya prim yatırmak istemeyen bir kişi o zaman yaşlılık aylığı denilen yani normal yaşında değil sigorta girişine göre, kadın ise 56 erkek ise 58 yaşında. Kişi 5500 günü tamamlayamadı ancak 3600 günü olanları kısmı emekelilikle emekli olabilmekte. 3600 günden emeklilik normal bir emeklilik sistemi değildir. 3600 günden yani kısmı emeklilikten alınacak emeklilik maaştan normal emeklilikten dolayı alınacak emekli maaştan düşük olacaktır.

Engelliler ne zaman emekli olur?

Engelli emeklilik şartları da yine engelli vatandaşlar tarafından sorgulanmakta. Engelli emeklilik hesaplama yapmak için 2008 öncesi sigorta girişi olanlar, 2008’den sonra işe giriş tarihlerinin yanında engelli derecesi de emeklilik hesaplama yapmak için bir kriterdir. İşte engelli emeklilik hesaplama tablosu.

Kaç yaşında emekli olurum?