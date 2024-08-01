Emeklilerini Türkiye'ye itelemeye çalışıyorlardı! Şimdi de "Türkiye yerine oraya gidin" demeye başladılar

Yüksek enflasyon ve alkole getirilen vergiler nedeniyle tatilcilerin Türkiye yerine Yunanistan'a gitmeye başladığını yazan The Telegraph gazetesi, "Türk oteller ve restoranlar yaz sıcağını enselerinde hissediyor ama bu sıcaklığın tek nedeni kavurucu yaz sıcakları değil. Çok yüksek belirleyen turizm sektörü, tatilcilerin Yunanistan'a akın etmesiyle durgun bir sezon geçiriyor." ifadelerini kullandı.

Doluluklarımız yüzde 50’nin bile altında

Haberde, Kalkan'da faaliyet gösteren bir otelcinin şu ifadelerine yer verildi:

"Bu yıl Türkiye turizmi için kesinlikle iyi bir yıl değil. Yüksek fiyatlar ve enflasyon İngiliz, Alman ve yerli misafirlerin bizim gibi küçük otellere dönük rezervasyonlarını kötü etkiledi. Bu yazın kimi dönemlerinde doluluklarımız yüzde 50'nin bile altına düşüyor."

Hürriyet Daily News'e konuşan Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinden Hamit Kuk ise sadece küçük tesislerin değil tüm otellerin etkilendiğini, otellerdeki dolulukların şu anda yüzde 60-70 seviyesinde olduğunu belirtiyor.

Türkler komşu Yunan Adaları’na kaçtı

2024 yılında turist sayısında yaşanan gerileme Türk turizm sektöründe alarmların çalmasına neden olduysa da, daha büyük bir şaşkınlık çok yerli turistlerin komşu Yunan Adaları'na kaçması ile yaşandı.

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Yunan otoritelerinin kurnazca bir hamleyle Türk kıyılarına yakın 10 ada için Türklere kapıda 10 günlük vize verme kararı, Türklerin Yunan Adaları'na akın etmesini sağladı. Şimdi Türkler tatil için Antalya ve Bodrum yerine Rodos, Samos ve Kos'u tercih ediyor.

Endişeli olan TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Engin Ceylan da "Türkler için Yunanistan'da tatil yapmak Türkiye'de tatil yapmaktan daha az maliyetli." diyor..

Yeme-içmede Yunanistan ile Türkiye arasında yarı yarıya fark var

Durumun Antalya'da daha beter olduğu kaydedilen haberin devamında şu ifadelere yer verildi:

Bir Türk meyhanesinde 4 kişilik bir yemeğin bize maliyeti yaklaşık 180 pound (7 bin 600 lira) Benzer standartlardaki bir Yunan tavernasında bunun yarısını ödüyorsunuz. Buradaki farkın büyük kısmı alkollü üçeceklerin pahalı olmasından kaynaklanıyor.

“İngiliz turistler için Türkiye’de iyi haberler de var”

Türkiye tatili planlayan İngiliz turistler için iyi haberler de var. Yüksek sezon olmasına rağmen bazı oteller, son dakikacıları cezbetmek için, fiyatlarını yarı yarıya indirdi. Bunlar daha çok büyük her şey dahil oteller.

Örneğin TUI'de Dalaman yakınlarında her şey dahil bir otelde ağustos ayının son haftasında kişi başı 900 poundun altında bir fiyata bir hafta tatil yapılabiliyorken, Ekim başında bu fiyat 800 pounda düşüyor. Dahası, bağımsız seyahat edenler Ekim ayında Antalya'nın merkezinde gecelik yaklaşık 30 pounda pansiyon ve uygun fiyata restoran bulabiliyor. Uçak biletleri de 108 pound gibi hayli düşük bir fiyattan başlıyor.