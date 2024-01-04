Emeklilerini Türkiye’ye itelemeye çalışıyorlardı! O ülke 'kelepir' diyerek Türkiye'yi yine tavsiye etti
Geçtiğimiz ay emekliler için Türkiye'nin yaşanılabilir bir ülke olduğunu iddia eden İngilizlerden yine dikkat çeken bir haber geldi. İngiliz gazetesi The Times, uygun fiyatlı tatil bölgelerini açıkladı. Buna göre Türkiye, listeye üçüncü sıradan girdi. Gazete, Türkiye'den 3 bölgeyi tavsiye etti.
İngiliz gazetesi The Times, “2024 için 23 uygun fiyatlı tatil destinasyonu” listesi hazırladı. Dünya çapındaki listeye Türkiye üçüncü sıradan girdi.
İngiliz gazetesi The Times, internet sitesinde "2024 için 23 uygun fiyatlı tatil destinasyonu" liste hazırladı. Seyahat uzmanı Richard Mellor imzasını taşıyan bilgi ve tavsiyelerine de yer verilen listenin giriş yazısında, "Türkiye kelepir, Hindistan ciddi bir tasarruf sunuyor ve Gambiya'da paketler inanılmaz derecede ucuz" denildi. Gazetede kaleme alınan tatil yazısında dünya üzerindeki en hesaplı 23 tatil merkezi sıralandı.
Marmaris, Bodrum, Dalyan
Türkiye listenin üçüncü sırasında yer aldı. Türkiye tatili için ise Muğla'dan üç adres gösterildi. Yazıda bu adresler Marmaris, Bodrum ve Dalyan olarak sıralanırken, bu tatil cennetlerindeki 'turkuaz sahiller'e dikkat çekildi.
THE TIMES'İN ÖNERDİĞİ 'UYGUN' TATİL YERLERİ
1. Tokyo, Japonya
2. Jerez de la Frontera,İspanya
ÖNE ÇIKAN VİDEO
3. Türkiye
4. Lizbon, Portekiz
5. Sri Lanka
6. Gambiya
7. Bali
8. Belize
9. Jamaika
10. Bolivya
11. Hong Kong, Çin
12. Tallinn, Estonya
13. Arnavutluk
14. Brittany, Fransa
15. Hoi An, Vietnam
16. Hindistan
15. Hoi An, Vietnam
16. Hindistan
17. Andorra
18. Bamburgh, Birleşik Krallık
19. Marakeş, Fas
20. Kuzey Makedonya
21. Mısır
22. Mombasa, Kenya
23. Cape Town, Güney Afrika
Türkiye'yi emekliler için övmüşlerdi
İngiltere'nin Mirror gazetesi, "Emekli olmanın İngiltere'den 4 kat daha ucuz olduğu güneşle yıkanmış Avrupa ülkesi" başlıklı haberinde, 'Türkiye'nin sadece zengin bir tarihe, lezzetli yemeklere ve güzel bir doğal güzelliğe sahip olmadığı, aynı zamanda emekli olmak için de harika bir yer olduğunu' iddia etmişti.
Ekonomi
O ülke emeklilerini Türkiye'ye iteleme peşinde! "Açık açık Türkiye'ye gidin, orada hayat çok ucuz" dediler