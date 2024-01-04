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Ekonomi Emeklilerini Türkiye’ye itelemeye çalışıyorlardı! O ülke 'kelepir' diyerek Türkiye'yi yine tavsiye etti
Ekonomi

Emeklilerini Türkiye’ye itelemeye çalışıyorlardı! O ülke 'kelepir' diyerek Türkiye'yi yine tavsiye etti

Yeniakit Publisher
2024-01-04 18:35:00 -
Emeklilerini Türkiye’ye itelemeye çalışıyorlardı! O ülke 'kelepir' diyerek Türkiye'yi yine tavsiye etti

Geçtiğimiz ay emekliler için Türkiye'nin yaşanılabilir bir ülke olduğunu iddia eden İngilizlerden yine dikkat çeken bir haber geldi. İngiliz gazetesi The Times, uygun fiyatlı tatil bölgelerini açıkladı. Buna göre Türkiye, listeye üçüncü sıradan girdi. Gazete, Türkiye'den 3 bölgeyi tavsiye etti.

İngiliz gazetesi The Times, “2024 için 23 uygun fiyatlı tatil destinasyonu” listesi hazırladı. Dünya çapındaki listeye Türkiye üçüncü sıradan girdi.

İngiliz gazetesi The Times, internet sitesinde "2024 için 23 uygun fiyatlı tatil destinasyonu" liste hazırladı. Seyahat uzmanı Richard Mellor imzasını taşıyan bilgi ve tavsiyelerine de yer verilen listenin giriş yazısında, "Türkiye kelepir, Hindistan ciddi bir tasarruf sunuyor ve Gambiya'da paketler inanılmaz derecede ucuz" denildi. Gazetede kaleme alınan tatil yazısında dünya üzerindeki en hesaplı 23 tatil merkezi sıralandı.

Marmaris, Bodrum, Dalyan

Türkiye listenin üçüncü sırasında yer aldı. Türkiye tatili için ise Muğla'dan üç adres gösterildi. Yazıda bu adresler Marmaris, Bodrum ve Dalyan olarak sıralanırken, bu tatil cennetlerindeki 'turkuaz sahiller'e dikkat çekildi.

THE TIMES'İN ÖNERDİĞİ 'UYGUN' TATİL YERLERİ

1. Tokyo, Japonya

2. Jerez de la Frontera,İspanya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

3. Türkiye

4. Lizbon, Portekiz

5. Sri Lanka

6. Gambiya

7. Bali

8. Belize

9. Jamaika

10. Bolivya

11. Hong Kong, Çin

12. Tallinn, Estonya

13. Arnavutluk

14. Brittany, Fransa

15. Hoi An, Vietnam

16. Hindistan

15. Hoi An, Vietnam

16. Hindistan

17. Andorra

18. Bamburgh, Birleşik Krallık

19. Marakeş, Fas

20. Kuzey Makedonya

21. Mısır

22. Mombasa, Kenya

23. Cape Town, Güney Afrika

Türkiye'yi emekliler için övmüşlerdi

İngiltere'nin Mirror gazetesi, "Emekli olmanın İngiltere'den 4 kat daha ucuz olduğu güneşle yıkanmış Avrupa ülkesi" başlıklı haberinde, 'Türkiye'nin sadece zengin bir tarihe, lezzetli yemeklere ve güzel bir doğal güzelliğe sahip olmadığı, aynı zamanda emekli olmak için de harika bir yer olduğunu' iddia etmişti.

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