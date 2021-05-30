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Ekonomi Emeklilerin ve memurların alacağı olası zam ortaya çıktı
Ekonomi

Emeklilerin ve memurların alacağı olası zam ortaya çıktı

Türkiye'de uygulanan yasa gereği enflasyon miktarına göre ocak ve temmuz olmak üzere yılda 2 kez artırılan emekli ve memur maaşlarının bu temmuz ayında yüzde kaç zamlanacağı merak ediliyordu. Son verilere göre SSK ve BAĞ- KUR emeklisi için şimdilik yüzde 5.46 zam oluştuğu ön görüldü. Mayıs verileri, zam oranlarında önemli derece etkileyici olacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-30 21:34:00 -
Emeklilerin ve memurların alacağı olası zam ortaya çıktı

Türkiye'de temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte emekli maaşlarına ilişkin merak da giderek artıyor. Yasa gereği, her yılın ocak ve temmuz ayında iki kez artış gösteren memur ve emekli maaşlarının zam döneminin yaklaşmasıyla birlikte, emekli vatandaşlar da yüzde kaç oranında zam alacaklarını merak etmeye başladı.

Yüzde 5,46 zam beklentisi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre; ocakta yüzde 1.68, şubatta yüzde 0.91, martta yüzde 1.08 artan enflasyon, nisan ayında ise yüzde 1.68 artış gösterdi. İlk 4 aylık verilere bakıldığı zaman, kümülatif yüzde 5.46 oldu. Bu durum SSK ve BAĞ-KUR emeklisi için şimdilik yüzde 5.46 zammın oluştuğuna işaret ediyor.

Mayıs enflasyonu belirleyici olacak

Memur ve emeklisi toplu sözleşmeye göre ilk 6 ay için ocakta yüzde 3 zam almıştı. Posta'nın haberine göre böylece memur ve emekliler için de yüzde 2.46'lık fark oluşmuş oldu. Tüm bu gelişmelerle birlikte mayıs enflasyonu bu anlamda belirleyici olacak.

 

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Yorumlar

ali

emeklileri süründürmek akpnin işi
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TC Bursa

TÜİK rakamları ile milyonlarca kişinin rıskı belirleniyor. 
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