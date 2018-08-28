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Emeklilerin parasını çalan hırsız yakalandı

Sakarya'da dolmuşa binen yaşlıların cüzdanından para çalan şüpheli yakalandı.

28 Ağustos 2018 Salı 11:38
Emeklilerin parasını çalan hırsız yakalandı

Sakarya'da dolmuşa binerek 4 emeklinin cüzdanından toplam 8 bin 270 TL çalan şüpheli şahıs kayıplara karışmıştı. Paralarının çalındığını anlayan kişiler durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Minibüslerin kameralarını inceleyen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelinin H.A. (39) olduğunu tespit etti. Ekipler şahsı yaptıkları operasyon sonucu gözaltına aldı. 3 yankesicilik, 2 yaralama olmak üzere toplam 5 adet suç kaydı bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık raporu alınarak adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, görüntülerde şüpheli şahsın üzerinde bulunduğu ceketi çıkarıp eline aldığı ve ceket altından vatandaşların cebinden paraları çaldığı gözüküyor.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 11:38
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