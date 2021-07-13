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Ekonomi Emeklilerin beklediği haber geldi
Ekonomi

Emeklilerin beklediği haber geldi

Zamlı emekli aylığı maaşları ve Kurban Bayramı ikramiyeleri bugün hesaplara yatmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-13 10:21:00 - 2021-07-13 11:17:47
Emeklilerin beklediği haber geldi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı haziran ayı enflasyon rakamından sonra temmuz ayı maaş zamları belli olmuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz'da ödeneceğini açıklamıştı.

Emekli sandığı ödemeleri 15 Temmuz'da

Zamlı emekli aylıkları ile ikramiyeler Kurban Bayramı'ndan önce ödenecek. SGK'lılar 13-14 Temmuz'da, Emekli Sandığı 15'inde, Bağ-Kur'luların ise 16'sında paralarını alacakları ilan edilmişti.
SSK kapsamında aylık alanların zamlı 2021-Temmuz dönemi aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri ise, maaşlarını 17, 18, 19, 20, 21 Temmuz'da alanlara 13 Temmuz; 22, 23, 24, 25, 26 Temmuz'da alanlara 14 Temmuz'da ödenecek.

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Yorumlar

Ali

Evet zamli maaas ,ne zam ne zam 100 euro ediyor toplam
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