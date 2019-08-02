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Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak Kurban bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman verileceği de merak ediliyordu. Son dakika haberine göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk emekli kurban bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihi açıkladı. Emeklilere bayram ikramiyeleri 8 ve 9 Ağustos'ta ödenecek. ikramiyelerin bayramdan önce yatırılmasına sevinen milyonlarca emekli ikramiyelerle kurbanlıklarının alacaklarını ifade etti.

02 Ağustos 2019 Cuma 10:13
Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak Kurban bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman verileceği de merak ediliyordu. Son dakika haberine göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk emekli kurban bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihi açıkladı. Emeklilere bayram ikramiyeleri 8 ve 9 Ağustos'ta ödenecek. ikramiyelerin bayramdan önce yatırılmasına sevinen milyonlarca emekli ikramiyelerle kurbanlıklarının alacaklarını ifade etti.

Son dakika emekli bayram ikramiyesi gelişmesi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla 12 milyonu aşkın emekliye bayram ikramiyesi ödeneceğini belirterek, şu bilgileri verdi: "Emeklilerimize bayram ikramiyelerini 8 ve 9 Ağustos'ta ödeyeceğiz. İkramiyeler SSK kapsamında olanlara 8 Ağustos, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında olanlara ise 9 Ağustos'ta ödenecek. 12 milyon 142 bin kişiye ödenecek toplam ikramiye miktarı yaklaşık 10 milyar 800 milyon lira olacak." Selçuk, emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, üreten, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimize ikramiyelerinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Aileleri ile birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

 

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 10:13
  1. Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak
  2. Kurban bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

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