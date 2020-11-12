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Ekonomi Emeklilere seyyanen zam ne zaman verilecek?
Ekonomi

Emeklilere seyyanen zam ne zaman verilecek?

Emeklilere seyyanen zam ne zaman verilecek? Emeklilere seyyanen zam kimlere verilecek? Kasım 2020 emekliye seyyanen zam son dakika gelişmeleri haberimizde.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 21:47:00 -
Emeklilere seyyanen zam ne zaman verilecek?

SSK-SGK ve Bağkur'lu emekli için seyyanen zam konusu oldukça fazla konuşuluyor. Bu bağlamda TÜED tarafından çeşitli öneriler dillendiriliyor. Söz konusu önerilerin kabul edilmesi halinde en düşük emekli maaşları aylık 1800 TL olacak. Seyyanen zam tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına geliyor. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır. Seyyanen zamda ise örneğin zam 50 tl ise, herkesin maaşı o kadar artar. Bu açıdan seyyanen zam, düşük maaşlı çalışan için faydalıdır.

Bu talep hayata geçerse, en düşük emekli aylığı bin 800 liraya kadar yükselebilecek.

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, emekli aylıklarına 6 aylık enflasyon oranındaki yüzdelik zamların yerine seyyanen zam istediklerini belirterek, şöyle konuştu: "TÜFE oranındaki yüzdelik zamlar yetersiz kalıyor. Emekli aylıklarına seyyanen zam yapılmalı. 5510 sayılı Kanun'un 55. Maddesi değiştirilmeli ve seyyanen zamlar ile birlikte refahtan da pay verilmeli. Bunun yanında, emekli aylıklarında norm ve standart birliğinin sağlanması için 506 Sayılı Kanun döneminde olduğu gibi gösterge sistemine geçilsin. Mevcutta yüzde 35 olan alt sınır aylık bağlama oranı 2 kat artırılarak yüzde 70 olarak belirlensin. Bu yapılırsa en düşük emekli aylığı bin 800 liraya kadar yükselir."

Seyyanen zam nedir?

Seyyanen zam tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına geliyor. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır. Seyyanen zamda ise örneğin zam 50 tl ise, herkesin maaşı o kadar artar. Bu açıdan seyyanen zam, düşük maaşlı çalışan için faydalıdır.

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