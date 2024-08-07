Emeklilere özel indirim geliyor! Bu modeller ÖTV'siz satılacak
Kocaeli Ticaret Odası ve KIA otomotiv markasının 'Emekliler Yılı'na özel bir kampanya başlattığı ifade edildi. Bu kampanya kapsamında KIA marka araç alımlarında emeklilere %4.1 indirim sağlanacağı bildirildi.
Kocaeli Ticaret Odası ile Kia Efsane Otomotiv arasında imzalanan protokol, emeklilerin ekonomik durumunu iyileştirmeyi amaçlayan çeşitli kurumların sunduğu indirim ve ayrıcalıkların bir parçası olarak kayıtlara geçti. Bu protokol, esnaf ve sanatkar odaları, ticaret odaları ve sanayi odaları gibi sivil toplum kuruluşlarının benzer teşvikler sunmasına da öncülük etti.
İNDİRİM YIL SONUNA KADAR GEÇERLİ
Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) ile Kia Efsane Otomotiv, emeklilere yönelik özel bir indirim protokolü için imza töreni düzenledi.
Törene, KOTO Başkanı Necmi Bulut, Kia Efsane Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Baş ve SGK Kocaeli İl Müdürlüğü yetkilileri katıldı.
KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz ve Kia Efsane Otomotiv Satış Müdürü Tolga Bozüyük de etkinlikte yer aldı.
Bu protokolle, Kia marka araç alımlarında emeklilere %4.1 indirim uygulanacağı bildirildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Başkan Bulut, indirimlerin yıl sonuna kadar geçerli olacağını ve bu fırsatın emekliler için hayırlı olmasını diledi. Ayrıca, Cüneyt Baş’a teşekkürlerini iletti.
EMEKLİLERE ÖTV İNDİRİMİ GELDİ
Son dönemde, emeklilere de engellilere uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinin sağlanacağı duyurulmuştu.
Emeklilerin ÖTV indirimi ile araç alımlarında avantaj elde edebilecekleri bildirildi. Ancak, bu indirim yalnızca bir araç alımı için geçerli olacağının altı çizildi.
ÖTV MUAFİYETİ KAPSAMINDAKİ ARAÇ MODELLERİ
Emekliler, ÖTV muafiyeti kapsamında bazı araç modellerini vergisiz ve daha uygun fiyatlarla satın alabilecekler. Bu araç modelleri şunlardır:
Fiat Egea
Fiat Egea HB
Fiat Egea Cross
Fiat Panda
Fiat 500
Fiat Doblo
Fiat Fiorino
Fiat Sandero Stepway
Dacia Sandero
Dacia Yeni Duster
Dacia Yeni Jogger
Renault Captur Hybrid
Renault Clio
Renault Megane
Renault Taliant
Hyundai Bayon
Hyundai Kona
Hyundai Elantra
Hyundai i20
Hyundai i10
ÖTV indirimi uygulanacak araçlar ve indirim oranları (%10, %40, ve %50) önümüzdeki günlerde açıklanacağı vurgulandı. Bu avantajlarla emekliler, araç sahibi olma koşullarında daha uygun fırsatlar elde edebilecekleri ifade edildi.