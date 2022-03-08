Emeklilere müjde! Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Ramazan, Kurban bayram ikramiyesi arttı mı?

2022 emekli bayram ikramiyesi ödemeleri için geri sayım başlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sözü verilen zam müjdesi içinde bekleyiş başladı. Asgari ücrete yapılan yüzde 50.51'lik zam ve emekli maaşlarına yapılan zam oranıyla birlikte Ramazan ve Kurban Bayramları'nda bin 100 lira olarak verilen emekli ikramiyelerinde bu yıl için artış beklentisi oluştu.

Emekli bayram ikramiyesi arttı mı?

Emekli ikramiyesindeki son durumu kaleme alan Prof. Dr. Cem Kılıç ikramiyenin 2 bin TL olmasının mümkün olduğunu belirtti. Prof. Dr. Cem Kılıç, "Emekliler için ikramiye düzenlemesi 2018 yılında yapılmıştı. Ramazan ve Kurban Bayramlarında yılda iki kez ödenen bayram ikramiyesi emeklilerin satın alma gücünün korunması adına çok önemli. Bayram ikramiyelerinin tutarı geçtiğimiz yıl 1.000 TL’den 1.100 TL’ye çıkartılmıştı.

Bu yıl emeklilere yapılan zamlar ile birlikte bayram ikramiyesinin de artırılması beklentisi oluştu. Önümüzdeki Ramazan Bayramı’nda emeklilerin bayram ikramiyelerinin artırılması sağlanacaktır" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Kılıç, bu kapsamda ikramiyelerin en düşük emekli aylığı olan 2.500 TL ya da 2.000 TL civarına çıkartılmasının mümkün olabileceğini de söyledi.

Emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz son Kurban Bayramı'nda bin 100 lira olarak hesaplara geçmişti. Kulislerde konuşulanlara göre, yıl sonunda yüzde 36.08 olarak duyurulan enflasyon oranının bayram ikramiyesine yansıması durumunda 1100 TL olarak ödenen ek gelir, 1496,88 TL miktarında ödenebilir.Bu da iki bayram ikramiyesinin toplamda 2993,76 TL'ye çıkmasını sağlayabilir.