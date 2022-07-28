Emeklilere müjde

Memur emeklisi, malul, dul ve yetim aylığı alan yaklaşık 2,5 milyon kişinin temmuz ayı zam farkları bugün ödenecek. Toplamda 6 milyar 447 milyon liralık ödeme yapılacak.

Temmuz zammı ile enflasyondan oluşan farklar bugün hesaplara yatırılacak.

Hak sahipleri, banka ve PTT şubelerindeki hesaplarından maaş farkını alabilecek.

Zam farkları, aylıklarını her ay alanlara temmuz için 1 aylık ödenecek.

Aylıklarını Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde alanlara da 1 aylık fark ödemesi yapılacak.

Maaşlarını Haziran-Temmuz-Ağustos dönemi için alanlara zam farkları 2 aylık, Temmuz-Ağustos-Eylül dönemi için alanlara ise 3 aylık fark birden yatırılacak.

Yaklaşık 2,5 milyon kişiye 6 milyar 447 milyon lira ödeme yapılacak.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre enflasyon haziranda aylık yüzde 4,95, yıllık ise 78,6 olarak gerçekleşti.

Böylece en düşük memur emeklisi maaşı 4 bin 289 liradan 6 bin 77 liraya yükseldi.

Kaynak: TRT